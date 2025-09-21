ETV Bharat / bharat

വ്യാപാര ചർച്ച; പിയൂഷ്‌ ഗോയലും സംഘവും നാളെ യുഎസ് സന്ദർശിക്കും

വ്യാപാര ചർച്ചകള്‍ക്കായി വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ്‌ ഗോയലും സംഘവും നാളെ യുഎസ് സന്ദർശിക്കും. വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകള്‍ അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കുമെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം.

Piyush Goyal- File Photo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2025 at 9:25 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യ മന്ത്രി പിയൂഷ്‌ ഗോയലും സംഘവും നാളെ യുഎസ് സന്ദർശിക്കും. വ്യാപാര കരാർ എത്രയും വേഗം അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകള്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം. വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി.

2025 സെപ്റ്റംബർ 16 ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാര പ്രതിനിധി സംഘവുമായി നിർദിഷ്‌ട വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഈ ചർച്ചകളുടെ തുടർച്ചയായി, വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം 2025 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് യുഎസ് പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കായി അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുന്നു. പരസ്‌പര പ്രയോജനകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്രതിനിധി സംഘം പദ്ധതിയിടുന്നത് - വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ചർച്ചകളിലെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ചൊവ്വാഴ്‌ച വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാള്‍ ബ്രണ്ടൻ ലിഞ്ചുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇരുപക്ഷവും പരസ്‌പരം പ്രയോജനകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാറിൽ വേഗത്തിൽ ധാരണയാകാൻ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ തീരുമാനമായി. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നയാളാണ് ലിഞ്ച്.

ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാണിജ്യ വകുപ്പിലെ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഈ ചർച്ചകള്‍ മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതുവരെ ആറ് റൗണ്ട് ചർച്ചകളാണ് വ്യാപാര കരാറിൽ നടന്നത്.

ഇതിനിടെ യുഎസ് ഇന്ത്യക്ക് മേൽ ചുമത്തിയ അധിക താരിഫ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ മോദിയുടെ 75-ാം പിറന്നാളിന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ട്രംപ് ആശംസകൾ നേർന്നു.

ഷ്യ-യുക്രൈന്‍ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മോദി നല്‍കിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ട്രംപ് നന്ദിയും അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ മോദി നല്ല സുഹൃത്താണെന്ന അവകാശവാദവും ട്രംപ് വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു. ഇതിനിടയിലാണ് വ്യാപാര കരാർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎസ് പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്. വഷളായ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളായാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

