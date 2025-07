ETV Bharat / bharat

2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ആദായനികുതി റീഫണ്ട് വൈകുന്നോ? സ്ഥിതി അറിയാന്‍ ചെയ്യേണ്ടത് - INCOME TEX REFUND

Published : July 31, 2025

ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് വഴിയോ എന്‍എസ്‌ഡിഎ്‍ വഴിയോ ആദായനികുതി റീഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനാകും. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദായനികുതി പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ആദ്യം ആദായനികുതി പോര്‍ട്ടലായ https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ല്‍ നിങ്ങളുടെ പാനും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. ലോഗിന്‍ ചെയ്‌ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇഫയല്‍ എന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്‍കം ടാക്‌സ് റിട്ടേണ്‍സിലേക്ക് പോകുക പിന്നീട് വ്യ ഫയല്‍ റിട്ടേണ്‍സില്‍ കയറുക. അവിടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഫയല്‍ ചെയ്‌ത ആദായനികുതി വിവരങ്ങള്‍ എല്ലാം ലഭ്യമാകും. ഇവിടെ 2024-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത് വ്യൂ ഡീറ്റെയില്‍സ് നോക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആദായനികുതി പ്രക്രിയകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് പണം തിരികെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അറിയാനാകും. അതോ ഇപ്പോഴും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നതോ ഇനി എന്ത് വേണമെന്നതും അതില്‍ നിന്ന് അറിയാം എന്‍എസ്‌ഡിഎല്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് പേജില്‍ പോയ ശേഷം റീഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക. പാന്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കിയ ശേഷം 2025-26വര്‍ഷം നോക്കുക. കാപ്ചെ കോഡ് പൂരിപ്പിക്കുക. പിന്നീട് പ്രൊസീഡില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് നിങ്ങളുടെ പണം തിരികെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയാനാകും. അതോ നടപടി ക്രമം നടക്കുകയാണോ അതോ ഇപ്പോഴും ഇത് പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോയെന്നും അറിയാനാകും. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിലും റീഫണ്ട് പൂര്‍ത്തികരീച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌കിനെ ബന്ധപ്പെടാം. അതല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ നികുതി ഉപദേശകനുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ജൂലൈ 29ലെസര്‍ക്കാര്‍ കണക്ക് പ്രകാരം 2.10 കോടി ആദായനികുതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 2.03കോടി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 1.13 കോടി ആദായനികുതി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ആദായനികുതി പോര്‍ട്ടലില്‍ ആകെ 13.18 കോടി ആളുകളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

