റെയില്‍വേയിലെ 29,000 തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം സുരക്ഷയെയും പ്രവര്‍ത്തക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

റെയില്‍വേയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ആധുനികരണവും വിപുലപ്പെടുത്തലും നടത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ വന്‍തോതില്‍ തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം പരസ്‌പര വിരുദ്ധമെന്ന് എഐആര്‍എഫ്, റെയില്‍വെയുടെ പുത്തന്‍ ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ മാനവ വിഭവശേഷി ആവശ്യം.

Representational Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 30, 2025 at 7:57 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2025-26 വര്‍ഷം 29,243 തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ വന്‍തോതില്‍ തസ്‌തികകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് റെയില്‍വേയുടെ സുരക്ഷയെയും കാര്യക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ റെയില്‍വേ മെന്‍സ് ഫെഡറേഷന്‍ (എഐആര്‍എഫ്) ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ശിവഗോപാല്‍ മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരുടെ അതിശക്തമായ രണ്ട് സംഘടനകളില്‍ ഒന്നാണ് എഐആര്‍എഫ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാര്‍ ഇതില്‍ അംഗങ്ങളാണ്.

റെയില്‍വേ വന്‍തോതില്‍ ആധുനീകരണത്തിലേക്കും വിപുലീകരണത്തിലേക്കും കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില്‍ തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് വൈരുദ്ധ്യമാണ്. മാത്രമല്ല പുത്തന്‍ ഉദ്യമങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കൂടുതല്‍ ജീവനക്കാരെ ആവശ്യവുമുണ്ടെന്ന് റെയില്‍ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനും സിഇഒക്കുമയച്ച കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെ്ന് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലും മൂന്ന് വരിയാക്കലും, വൈദ്യുതീകരണം, അതിവേഗ , അധിക മെയില്‍ എക്‌സ്‌പ്രസുകളുടെ കമ്മീഷനിങ്, സ്റ്റേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികള്‍ പ്രവര്‍ത്തന ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇവ തീര്‍ച്ചയായും നിലവിലുള്ള തൊഴില്‍ സേനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. Also Read: നീതി തടവില്‍; കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളില്‍ തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കാന്‍ അടിയന്തര നടപടികള്‍ വേണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍

റെയില്‍വേയുടെ ഈ അധിക ആസ്‌തിവര്‍ദ്ധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി പുതിയ തസ്‌തികകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് പകരം റെയില്‍വേ നിലവിലുള്ള തസ്‌തികകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഖേദകരമാണെന്നും കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2024-25ല്‍ തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ 2025 മാര്‍ച്ച് 19ന് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ എതിര്‍പ്പുകള്‍ അവഗണിച്ചാണ് 2025-26ല്‍ വീണ്ടും ഇതേ നീക്കവുമായി അധികൃതര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ തീരുമാനം ആഴത്തില്‍ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അതിവേഗ തീവണ്ടികളുടെയും പുതിയ സര്‍വീസുകളുടെയും അത്യാധുനിക സ്റ്റേഷനുകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളുടെയും വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. സുപ്രധാന തസ്‌തികകള്‍ പലതും നികത്താതെ കിടക്കുന്നു. അതിനൊപ്പമാണ് തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമെന്നം മിശ്ര കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യാത്മക നടപടികള്‍ തൊഴില്‍ സേനയ്ക്ക് അമിത സമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ജീവനക്കാരില്‍ മാരകമായ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് അവരുടെ മനോവീര്യത്തെയും കാര്യക്ഷമതയെയും ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ദക്ഷിണ മധ്യ റെയില്‍വേ1866 തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു. 13,564തസ്‌തികകള്‍ നേരത്തെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമായി 29,243 തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് നീക്കം. ഇത് ദീര്‍ഘകാല പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന്‍റ, രാജ്യത്തെ പ്രതിബദ്ധതയോടെ സേവിക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനത്തിന്‍റ സുരക്ഷ, നടത്തിപ്പിലെ കാര്യക്ഷമത,റെയില്‍വേയുടെ പ്രകടനം, എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തസ്‌തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറച്ച് കൊണ്ടുള്ള 2025 മെയ് പതിനാറിലെ നോട്ടീസ് റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒപ്പം എഐആര്‍എഫുമായി ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഉടന്‍ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. റെയില്‍വേയിലെ മനുഷ്യവിഭവ ശേഷി ആവശ്യകത, തസ്‌തിക സൃഷ്‌ടിക്കല്‍, ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തന വെല്ലുവിളികള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റെയില്‍വേയുടെ സുരക്ഷിതത്വം, കാര്യക്ഷമത, സുസ്ഥിരത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഇവയ്ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റെയില്‍വേബോര്‍ഡിനെ നാം വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം. സാഹചര്യത്തിന്‍റെ അടിയന്തരാവസ്ഥ മനസിലാക്കണം. കൃത്യമായ, നീതിയുക്തമായ, സുതാര്യമായ നടപടികളിലൂടെ പിന്തുണ നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

