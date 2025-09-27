വിജയ്യുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കും തിരക്കും; 31 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്ന് ആശങ്ക
കരൂരിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് ദുരന്തം. 17 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
Published : September 27, 2025 at 9:00 PM IST
കരൂർ (തമിഴ്നാട്): തമിഴ്നാട്ടിലെ കരൂരിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവും നടനുമായ വിജയ് നയിച്ച റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 31 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചവരിൽ ആറ് കുട്ടികളും, 10 സ്ത്രീകളും, 15 പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 17 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്; 58 പേർക്കാണ് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റത്.
പ്രചാരണത്തിനിടെ ദുരന്തം
ശനിയാഴ്ച രാത്രി കരൂരിൽ നടന്ന വിജയ്യുടെ പ്രചാരണ യോഗത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ടിവികെയുടെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന പര്യടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. ഈ മാസം 13ൻ്റെ തീയതി മുതൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഓരോ ജില്ലകളിൽ പ്രചാരണം നടത്തിവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ നാമക്കൽ, കരൂർ ജില്ലകളിൽ താരം പര്യടനം നടത്തിയത്.
നാമക്കലിലും വൻ ജനക്കൂട്ടം വിജയ്യെ കാണാനായി എത്തിയിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 7ന് കരൂർ ജില്ലയിലെ പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ വിജയ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാകുകയായിരുന്നു. ആദ്യമൊരു വനിത ബോധരഹിതയായി വീഴുകയും പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ചെയ്തതിനു പുറകെ 30ൽ അധികം പേർ അടുത്തടുത്ത് ബോധരഹിതരായി വീഴുകയായിരുന്നു. തിരക്ക് വർധിച്ചതോടെ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും വിവരം ലഭിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രണാതീതമായതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒട്ടേറെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും കുട്ടികളും കുഴഞ്ഞുവീണവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; കുഴഞ്ഞുവീണ മൂന്ന് കുട്ടികളെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജനബാഹുല്യം മൂലം ആംബുലൻസുകൾക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി.
കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത് അനുസരിച്ച് ഏഴ് മുതിർന്നവരും മൂന്ന് കുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സ്ഥലത്തെ അമിതമായ തിരക്കാണ് പരിഭ്രാന്തിക്കും തിക്കും തിരക്കിനും കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
വിജയ്യുടെ ഇടപെടൽ
തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് പലരും കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ വിജയ് ടിവികെ നേതാക്കളോട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ഇടക്ക് വിജയ് ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളക്കുപ്പികളും എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ പൊലീസിൻ്റെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച വിജയ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിജയ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളോട് സംയമനം പാലിക്കാനും ആംബുലൻസുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാനും മൈക്കിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചു. അബോധാവസ്ഥയിലായവരെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആംബുലൻസിൽ കരൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും സമീപത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്കും മാറ്റി. നിലവിൽ നിരവധി പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്.
സർക്കാർ നടപടികളും ഉന്നതതല ഇടപെടലും
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കരുവൂരിലെയും സമീപത്തെയും ആശുപത്രികളോട് അടിയന്തരം സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി സജ്ജരാകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ ഉത്തരവിട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഡിഎംകെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി സെന്തിൽ ബാലാജി ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി എംഎ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് എന്നിവരോട് നേരിട്ട് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.
கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் கவலையளிக்கின்றன.— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) September 27, 2025
கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மயக்கமுற்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்குத் தேவையான உடனடி சிகிச்சைகளை அளித்திடும்படி,
முன்னாள் அமைச்சர் @V_Senthilbalaji, மாண்புமிகு அமைச்சர் @Subramanian_Ma அவர்களையும் - மாவட்ட…
മുൻ മന്ത്രി സെന്തിൽ ബാലാജി കരൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സയിലുള്ളവരെ സന്ദർശിച്ചു. കരൂർ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായും പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തരം ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ 'X' പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. കരൂർ ജില്ലാ എസ്പി (പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട്) സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തിക്കും തിരക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. തമിഴ്നാട് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി ഡേവിഡ്സൺ ദേവാശീർവാദം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.