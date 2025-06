ETV Bharat / bharat

ദുരന്തത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസവും സഹോദര ദൈവങ്ങളെ ഒരുനോക്ക് കാണാന്‍ ഒഴുകിയെത്തി ഭക്തലക്ഷങ്ങള്‍ - JAGANNATH TEMPLE

A child sits on the shoulders of his father during the annual Rath Yatra celebrations in Puri on Saturday, June 28, 2025 ( IANS )