ഒരു മാറ്റം ആര്‍ക്കാണ് ഇഷ്‌ടമില്ലാത്തത്? വെള്ള മുട്ടയിട്ട് മടുത്തെന്നേ, ഇനി ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് നോക്കാം, നീലമുട്ട സമ്മാനിച്ച കോഴിയെ പരിചയപ്പെടാം - CHICKEN LAYING BLUE EGGS

ജനിത വ്യതിയാനവും വ്യത്യസ്‌ത ബീജ സങ്കലനവുമൊക്കെയാണ് നീല മുട്ടയ്ക്ക് പിന്നിലെ ശാസ്‌ത്രീയ വിശദീകരണം. എന്നാല്‍ ഭാഗ്യ സൂചനയായാണ് നല്ലൂരിലെ നാട്ടുകാര്‍ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

Chicken owner Syed Noor karnataka special hen blue egg hen nallur special hen
Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read

ബെംഗളുരു: അല്‍പ്പം വ്യത്യസ്‌തയായ ഒരു കോഴിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഈ കോഴി നീലനിറമുള്ള മുട്ടയിട്ട് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുരുത്തം കെട്ടവള്‍. കര്‍ണാടകയിലെ ദേവനഗര്‍ ജില്ലയിലെ ചന്നഗിരി താലൂക്കിലുള്ള നല്ലൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണ് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച ഈ സംഭവം.

സ്വന്തം വീട്ടിലെ കോഴിയിട്ട നീല മുട്ട കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സയീദ് നൂര്‍. സാധാരണ തന്‍റെ ഈ കോഴി വെളുത്ത മുട്ട തന്നെയാണ് നല്‍കിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് ഇത് നീല മുട്ടയിട്ടതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. സംഭവം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നാട്ടുകാരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സയീദ് ഈ മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് സയീദ് ഈ കോഴിയെ വാങ്ങിയത്. ഏതായാലും ഇപ്പോള്‍ സയീദിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകരുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ്. അപൂര്‍വമായ ഈ നീല മുട്ടയും അത് സമ്മാനിച്ച അത്ഭുത കോഴിയെയും കാണാന്‍.

സയീദ് പറയുന്നത്...

തനിക്ക് പത്ത് കോഴികളുണ്ടെന്ന് സയീദ് പറയുന്നു. എല്ലാ കോഴികള്‍ക്കും ഒരേ തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ തന്നെയാണിത്. ഇവ ഇളം മഞ്ഞനിറമോ വെള്ളനിറമോ ഉള്ള മുട്ടകളാണ് ഇടുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു സംഭവമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് പറയാനുള്ളത്

നേരിയ പച്ച നിറമുള്ള മഞ്ഞ കലര്‍ന്ന മുട്ടകള്‍ താന്‍ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റ് ഡയറക്‌ടറായ ഡോ. അശോക് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നീല മുട്ട കാണുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കോഴികള്‍ സാധാരണയായി അപൂര്‍വമായാണ് ഇത്തരം മുട്ടകള്‍ ഇടുന്നത്. കോഴിയുടെ പാന്‍ക്രിയാസിലുള്ള ബില്ലിവെര്‍ദിന്‍ എന്ന വര്‍ണ കണമാകാം ഈ നീല നിറത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ചിലയിനം കോഴികളില്‍ ഇവയുണ്ടാകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് ചിലപ്പോള്‍ മുട്ടത്തോടിന് നീലയും പച്ചയുമൊക്കെ നിറം നല്‍കാന്‍ കാരണമാകുന്നു. എന്നാല്‍ മുട്ടയുടെ പോഷകത്തിലോ ഗുണനിലവാരത്തിലോ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഭാഗ്യം വന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍

വിശ്വാസികളായ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇത് ഭാഗ്യം ആണ്. ഉടമയ്ക്ക് നല്ല കാലം വരുന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് ഇതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ഇത് ദൈവത്തന് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ ചിലര്‍ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണത്തില്‍ അമ്പരക്കുന്നു. ഇനിയും ഈ കോഴി ഇത്തരത്തില്‍ നീല മുട്ട ഇടുകയാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദമായ പഠനം നടത്തണമെന്ന് അശോക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജനിതക, ജൈവരാസ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ അത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായം.

ഏതായാലും ഈ അവസരം മുതലാക്കാനാണ് പ്രദേശത്തെ കോഴിക്കര്‍ഷകരുടെ തീരുമാനം. ഇത്തരത്തില്‍ അപൂര്‍വ നീല മുട്ടകള്‍ കിട്ടിയാല്‍ അതിനെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അവര്‍.

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

ഏതായാലും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കോഴിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും ഈ അപൂര്‍വ മുട്ട സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാനും അവര്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

ഇത് അത്ര അപൂര്‍വമല്ല

നല്ലൂരിലെ ജനങ്ങള്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു മുട്ട കാണുന്നതെങ്കിലും ഇത് അത്ര അപൂര്‍വമല്ലെന്നതാണ്. യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ചിലയിനം കോഴികള്‍ നീല മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ അരവുക്കാന, അമേരൗക്കാന തുടങ്ങിയ ചിലയിനം കോഴികള്‍ നീലയും പച്ചയും നിറമുള്ള മുട്ടകളാണ് ഇടുന്നത്. ജനിതക വ്യതിയാനമാണ് ഇതിന് കാരണം. അമിതമായി ബില്ലിവര്‍ദിന്‍ മുട്ടതോടുത്‌പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഗ്രന്ഥികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

ജനിതക വ്യതിയാനവും ചിലയിനങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ബീജസങ്കലനവും ഇതിന് കാരണമാകാമെന്നും ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്തണമെങ്കില്‍ ജനിതക പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വഭാവിക നീല, പച്ച നിറത്തിലുള്ള മുട്ടകള്‍ പ്രത്യേക ഉത്പന്നങ്ങളായി ഉയര്‍ന്ന വിലയ്ക്കാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. ഈ കോഴിയും ഇത്തരത്തില്‍ നീല മുട്ടയിടുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ അത്തരമൊരു വിപണി സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം കാര്‍ഷിക വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും. ഏതായാലും നല്ലൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ കോഴിയാണ് ഇപ്പോള്‍ എങ്ങും സംസാര വിഷയം. ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍മാരും വിശ്വാസികളുമെല്ലാം ഈ കോഴിയുടെ അടുത്ത മുട്ട കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

Naughty chicken surprises by laying blue eggs (ETV Bharat)

