ഗ്വാളിയോർ: സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടതായി ദളിത് ഉദ്യോസ്ഥൻ. മധ്യപ്രദേശിലാണ് സംഭവം. സംസ്ഥാന കെട്ടിട വികസന കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർ സതീഷ് കുമാർ ഡോംഗ്രെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
കോർപ്പറേഷനിൽ തനിക്ക് കസേരയോ മേശയോ ലഭ്യമല്ലെന്നും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ക്യാബിനുകൾ, കസേരകൾ, മേശകൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി തറയിൽ ഇരുന്നാണ് താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്നും സതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
"ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ ചേർന്നത്. മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള ഓഫീസിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കസേരയും മേശയും ലഭിച്ചു. എനിക്ക് നൽകിയില്ല. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അക്ഷയ് ഗുപ്തയ്ക്ക് കാബിൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സതീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2023ൽ വ്യാജ കേസ് ആരോപിച്ച് ബാലഘട്ട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ കോടതിയിൽ കേസ് ജയിച്ചു. പിന്നീട് 800 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള എൻ്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. അതിനുശേഷം, ഇവിടെയും ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടും ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ തരാതിരുന്ന നടപടിയെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തന്നെ മനഃപൂർവം അപമാനിക്കാൻ അധികൃതർ ചെയ്ത നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് സന്ദർശകർക്ക് മനസിലാവുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഡോംഗ്രെയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, കോർപ്പറേഷൻ്റെ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ അച്ചേലാൽ അഹിർവാർ ഫണ്ടിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. “കസേരകളും മേശകളും വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ ഫർണീച്ചർ നൽകും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവഗണന മനഃപൂർവമാണെന്നാണ് ഡോംഗ്രെ പറയുന്നത്.
ഒന്നുകിൽ ജാതി വിവേചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഴയകാല പക വീട്ടുന്നതോ ആയിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
