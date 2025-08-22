ETV Bharat / bharat

മധ്യപ്രദേശിൽ ദളിത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലി ചെയ്‌തത് തറയിൽ ഇരുന്ന് ആരോപണം നിഷേധിച്ച് അധികൃതർ - DALIT OFFICER WORK ON FLOOR

ദളിത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തറയിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്‌തത് നീണ്ട 18 മാസം. ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്ക് കാബിൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ.

CASTE DISCRIMINATION MADHYA PRADESH NEWS DALIT PROBLEM DALIT COMMUNITY
Dalit Officer 'Forced To Work On Floor' In Madhya Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read

ഗ്വാളിയോർ: സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടതായി ദളിത് ഉദ്യോസ്ഥൻ. മധ്യപ്രദേശിലാണ് സംഭവം. സംസ്ഥാന കെട്ടിട വികസന കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർ സതീഷ് കുമാർ ഡോംഗ്രെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

കോർപ്പറേഷനിൽ തനിക്ക് കസേരയോ മേശയോ ലഭ്യമല്ലെന്നും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ക്യാബിനുകൾ, കസേരകൾ, മേശകൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി തറയിൽ ഇരുന്നാണ് താൻ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതെന്നും സതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

CASTE DISCRIMINATION MADHYA PRADESH NEWS DALIT PROBLEM DALIT COMMUNITY
തറയിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സതീഷ് കുമാർ (ETV Bharat)

"ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ ചേർന്നത്. മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള ഓഫീസിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കസേരയും മേശയും ലഭിച്ചു. എനിക്ക് നൽകിയില്ല. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അക്ഷയ് ഗുപ്‌തയ്ക്ക് കാബിൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സതീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

2023ൽ വ്യാജ കേസ് ആരോപിച്ച് ബാലഘട്ട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്‌തു. പക്ഷേ ഞാൻ കോടതിയിൽ കേസ് ജയിച്ചു. പിന്നീട് 800 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള എൻ്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. അതിനുശേഷം, ഇവിടെയും ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

CASTE DISCRIMINATION MADHYA PRADESH NEWS DALIT PROBLEM DALIT COMMUNITY
കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടം (ETV Bharat)

കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ശിപാർശ ചെയ്‌തിട്ടും ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ തരാതിരുന്ന നടപടിയെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തന്നെ മനഃപൂർവം അപമാനിക്കാൻ അധികൃതർ ചെയ്‌ത നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് സന്ദർശകർക്ക് മനസിലാവുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡോംഗ്രെയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, കോർപ്പറേഷൻ്റെ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ അച്ചേലാൽ അഹിർവാർ ഫണ്ടിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. “കസേരകളും മേശകളും വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ ഫർണീച്ചർ നൽകും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവഗണന മനഃപൂർവമാണെന്നാണ് ഡോംഗ്രെ പറയുന്നത്.

ഒന്നുകിൽ ജാതി വിവേചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഴയകാല പക വീട്ടുന്നതോ ആയിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Also Read: എറി- 'പാവങ്ങളുടെ പട്ട്' തെലങ്കാനയിലെ ഉപജീവനമാര്‍ഗത്തെ ശാക്തീകരിക്കാന്‍, സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ഇങ്ങനെ

ഗ്വാളിയോർ: സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടതായി ദളിത് ഉദ്യോസ്ഥൻ. മധ്യപ്രദേശിലാണ് സംഭവം. സംസ്ഥാന കെട്ടിട വികസന കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർ സതീഷ് കുമാർ ഡോംഗ്രെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

കോർപ്പറേഷനിൽ തനിക്ക് കസേരയോ മേശയോ ലഭ്യമല്ലെന്നും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ക്യാബിനുകൾ, കസേരകൾ, മേശകൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ 18 മാസമായി തറയിൽ ഇരുന്നാണ് താൻ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നതെന്നും സതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

CASTE DISCRIMINATION MADHYA PRADESH NEWS DALIT PROBLEM DALIT COMMUNITY
തറയിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സതീഷ് കുമാർ (ETV Bharat)

"ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ ചേർന്നത്. മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള ഓഫീസിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കസേരയും മേശയും ലഭിച്ചു. എനിക്ക് നൽകിയില്ല. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ അക്ഷയ് ഗുപ്‌തയ്ക്ക് കാബിൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സതീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

2023ൽ വ്യാജ കേസ് ആരോപിച്ച് ബാലഘട്ട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്‌തു. പക്ഷേ ഞാൻ കോടതിയിൽ കേസ് ജയിച്ചു. പിന്നീട് 800 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള എൻ്റെ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. അതിനുശേഷം, ഇവിടെയും ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

CASTE DISCRIMINATION MADHYA PRADESH NEWS DALIT PROBLEM DALIT COMMUNITY
കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടം (ETV Bharat)

കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ശിപാർശ ചെയ്‌തിട്ടും ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ തരാതിരുന്ന നടപടിയെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തന്നെ മനഃപൂർവം അപമാനിക്കാൻ അധികൃതർ ചെയ്‌ത നടപടിയാണ് ഇതെന്ന് സന്ദർശകർക്ക് മനസിലാവുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡോംഗ്രെയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, കോർപ്പറേഷൻ്റെ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ അച്ചേലാൽ അഹിർവാർ ഫണ്ടിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. “കസേരകളും മേശകളും വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ ഫർണീച്ചർ നൽകും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവഗണന മനഃപൂർവമാണെന്നാണ് ഡോംഗ്രെ പറയുന്നത്.

ഒന്നുകിൽ ജാതി വിവേചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഴയകാല പക വീട്ടുന്നതോ ആയിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Also Read: എറി- 'പാവങ്ങളുടെ പട്ട്' തെലങ്കാനയിലെ ഉപജീവനമാര്‍ഗത്തെ ശാക്തീകരിക്കാന്‍, സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ഇങ്ങനെ

For All Latest Updates

TAGGED:

CASTE DISCRIMINATIONMADHYA PRADESH NEWSDALIT PROBLEMDALIT COMMUNITYDALIT OFFICER WORK ON FLOOR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.