അന്തസും ജനപ്രീതിയും ഉയരും, വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലമറിയാം വിശദമായി

അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 7:07 AM IST

തീയതി: 17-09-2025 ബുധൻ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: പുണര്‍തം

അമൃതകാലം : 01:50 PM മുതൽ 03:21 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം : 11:49 AM മുതൽ 12:37 PM വരെ

രാഹുകാലം: 12:18 PM മുതൽ 01:50 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 6:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:23 PM

ചിങ്ങം: ആരോഗ്യത്തിൽ ആശങ്കയും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. സമ്മർദ്ദവും പിരിമുറുക്കവും വർധിക്കും. പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണം തേടരുത്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കന്നി: ഇന്നത്തെ ദിവസം ലാഭവും നേട്ടവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. അന്തസും ജനപ്രീതിയും ഉയരും. അപ്രതീക്ഷിത സ്രോതസിൽ നിന്നും പണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.

തുലാം: ഇന്ന് ശുഭദിനമായിരിക്കും. വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനുമാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രശസ്‌തി വർധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനവും പ്രോത്സാഹനവും സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം: ദിവസം മുഴുവൻ മടിയും അലസതയും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. തൊഴിലിലെ തിരിച്ചടികൾ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും ഇടയാക്കും. കുട്ടികളുടെ അനാരോഗ്യത്തിന് സാധ്യത. ശത്രുക്കളെയും എതിരാളികളെയും നേരിടുന്നത് ഉചിതമല്ല.

ധനു: നിറയെ പ്രശ്‌നങ്ങളും സംഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിവസമാകാൻ സാധ്യത. സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്‍ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറുക. അമിത സംവേദനക്ഷമത നിങ്ങളുടെ മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. പങ്കാളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നയപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.

മകരം: വരുമാന ശ്രോതസുകൾ വർധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ മികവ് പുലർത്തും. നേട്ടം, വിജയം, സാമൂഹിക അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത. സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. വിനോദത്തിനായി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടും.

കുംഭം: ജോലിയിൽ വിജയവും പ്രശസ്‌തിയും അംഗീകാരവും നേടും. പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവനായി തുടരും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. അന്തസ് ഉയരും.

മീനം: ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ചിന്താമഗ്‌നനായിരിക്കും. സാഹിത്യ ആവിഷ്‌കാരങ്ങളും വൈകാരിക സവിശേഷതകളും ശരിയായ കാഴ്‌ചപ്പാടിൽ വിശകലനം ചെയ്യും. വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രണയിതാക്കൾക്കും മികച്ച ദിനം.

മേടം: മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകാൻ സാധ്യത. അവരുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല ദിനമല്ല. ഗവേഷകർക്കും ഈ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കില്ല.

ഇടവം: ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. സർഗധനർക്ക് മികച്ച ദിവസം. ലേഖനമോ ഉപന്യാസമോ കഥയോ എഴുതാൻ സാധ്യത.

മിഥുനം: സുഖകരവും അസുഖകരവും മിശ്രിതമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ബലഹീനതയും നിരാശയും, ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും ഒന്നായി അനുഭവപ്പെടാം. ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും പ്രക്രിയകളും തടസപ്പെട്ടേക്കാം.

കര്‍ക്കിടകം: എല്ലാത്തരം വിനോദത്തിനും ആനന്ദത്തിനും സാധ്യത. ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഉന്മേഷവും ഊർജ്ജസ്വലതയും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവരുമായി ഒത്തുചേരാൻ സാധ്യത. സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും ഇടയുണ്ട്.

