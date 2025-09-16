തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കും ഈ നക്ഷത്രക്കാർ; ഇന്നത്തെ രാശി ഫലമറിയാം വിശദമായി
അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : September 16, 2025 at 7:28 AM IST
തീയതി: 16-09-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം : 12:19 PM മുതൽ 01:50 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം : 8:37 AM മുതൽ 9:25 AM വരെ
രാഹുകാലം: 03:21 PM മുതൽ 04:53 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 6:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:24 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ വിജയം നേടുന്നതിനോ പ്രതിബന്ധങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
കന്നി: ചെറിയ ഇടവേള എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവയ്ക്കുക. തൊഴിൽപരമായി മികച്ച ദിവസമായിരിക്കില്ല. തൊഴിലിടത്തിൽ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യത. പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
തുലാം: വളരെക്കാലമായി അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. നിയമ പ്രശ്നങ്ങള് കോടതി മുഖാന്തിരമോ പരസ്പരധാരണ മൂലമോ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിഭാരം സാധാരണഗതിയിലാവും. ചില നിർണായക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി മികച്ച പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും.
വൃശ്ചികം: ഇന്നു നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. തൊഴിലിടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത. യാത്ര ഉല്ലാസഭരിതമായിരിക്കും.
ധനു: തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
മകരം: കഠിനമായ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ശുഭകരമല്ല. എന്നിരുന്നാലും മികച്ച ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. സൂക്ഷ്മപരിശോധന, ജിജ്ഞാസ, സംഘാടനം എന്നിവ ജോലിക്കിടയിലെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
കുംഭം: വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഊജ്ജസ്വലനായും ചാലക ശക്തിയായും വർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഛായയിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അതിമോഹം ഉപേക്ഷിക്കുക. ദയയുള്ളതും കരുണയുള്ളതുമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക.
മീനം: അക്ഷീണമായും വളരെ കഠിനമായും അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നു നല്ല ദിവസമാണ്. പുതുമയും സർഗാത്മകതയും ജോലിയിൽ കൊണ്ടുവരും. ആത്മ വിശ്വാസം നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കും. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. പരാജയത്തിൽ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കുക.
മേടം: ഇന്നത്തെ ദിവസം കൈവയ്ക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വിജയം നേടുന്നതിന് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വാക്സാമർഥ്യവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കും. തൊഴിലിടത്തിൽ ജോലിഭാരം കുറയും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വിജയത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കും.
ഇടവം: ഇന്നത്തെ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ചെലവിടാൻ സാധ്യത. രുചികരമായുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. തൃപ്തികരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.
മിഥുനം: ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കും. താത്പര്യമുള്ള വിഷയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
കര്ക്കിടകം: ഇന്ന് കുടുംബത്തില് നിന്ന് സഹായങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. വീട്ടിലെ അഭിപ്രായഭിന്നതകള് നേരിടേണ്ടി വരും. അയല്ക്കാരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. സാഹചര്യങ്ങളെ മികവോടെയും ലഘുവായും നേരിടുക.