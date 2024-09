ETV Bharat / bharat

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബർ 24 ചൊവ്വ 2024) - Daily Horoscope Predictions

തീയതി: 24-09-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കന്നി

തിഥി: കൃഷ്‌ണ സപ്‌തമി

നക്ഷത്രം: മകീര്യം

അമൃതകാലം: 12:16 PM മുതല്‍ 01:46 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:37 AM മുതല്‍ 9:25 AM വരെയും 11:49 AM മുതല്‍ 12:37 PM വരെയും

രാഹുകാലം: 03:17 PM മുതല്‍ to 04:48 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:18 PM

ചിങ്ങം: ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കടുത്ത സമ്മർദത്തിലും പിരിമുറുക്കത്തിലും ആയിരിക്കും. ഇത് ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങളോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൗനം പാലിക്കുക. സമപ്രായക്കാരുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.