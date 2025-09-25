ETV Bharat / bharat

പ്രായപരിധി മറികടന്ന് വീണ്ടുമൊരു ഊഴം; സിപിഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി ഡി രാജ തുടരും

പ്രായപരിധിയില്‍ ഇളവ് നല്‍കുന്നതിനെതിരെ കേരള ഘടകം അടക്കം ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. ഒടുവില്‍ വൈകാരികമായി രാജ പ്രതികരിച്ചതോടെയാണ് ഇളവ് നല്‍കാൻ നേതാക്കള്‍ വഴങ്ങിയത്.

D Raja (@D Raja Facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 7:23 AM IST

ചണ്ഡിഗഡ്: നീണ്ട നേരത്തെ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കൊടുവില്‍ സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഡി. രാജയ്‌ക്ക് ഒരവസരം കൂടി നല്‍കാൻ തീരുമാനം. പ്രായപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് മറികടന്ന് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് രാജ സിപിഐ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാകുന്നത്. രാജയ്‌ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രായപരിധിയില്‍ ഇളവ് നല്‍കാൻ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവിൽ തീരുമാനമുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ഇളവ് നല്‍കുന്നതിനെതിരെ കേരള ഘടകം അടക്കം ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. ഒടുവില്‍ വൈകാരികമായി രാജ പ്രതികരിച്ചതോടെയാണ് ഇളവ് നല്‍കാൻ നേതാക്കള്‍ വഴങ്ങിയത്.

കേരളത്തിന് പുറമെ ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന സംസ്ഥാന ഘടകകങ്ങളും പ്രായപരിധി കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രായപരിധി 75 എന്ന നിബന്ധന കർശനമാക്കണമെന്ന് നേതാക്കള്‍ യോഗത്തില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. 1949ല്‍ ജനിച്ച രാജയ്‌ക്ക് നിലവില്‍ 76 വയസുണ്ട്. എന്നാല്‍, തന്നെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയാല്‍ തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്നും ഒരു തവണ കൂടി അവസരം നല്‍കണമെന്നും രാജ പ്രതികരിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അനുമതി നല്‍കിയത്. തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, ബിഹാർ, ബംഗാൾ, ഘടകകങ്ങൾ ഡി. രാജയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്നു.

നിർവാഹക സമിതിയിലെ മൂന്നര മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടെ പ്രായപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഒടുവില്‍ എല്ലാവരും വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇടത് പാര്‍ട്ടിയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയ ആദ്യ ദലിത് നേതാവായ രാജ 2019 മുതൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അതേസമയം, ഇളവ് നൽകാനുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് തീരുമാനം ദേശീയ കൗൺസിലിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും.

ദേശീയ കൗൺസിലാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. സിപിഐ 25–ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് സമാപനം കുറിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ദേശീയ ക‍ൗൺസിൽ, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്‌ യോഗവും ചേർന്നു. സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്‌ച പുതിയ ദേശീയ ക‍ൗൺസിലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. തുടർന്ന്‌ ക‍ൗൺസിൽ ചേർന്ന്‌ പുതിയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവിനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും സെക്രട്ടറിയറ്റിനെയും പ്രഖ്യാപിക്കും.

ആരാണ് ഡി രാജ?

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സിപിഐ നേതാവായ ദുരൈസ്വാമി രാജ വെല്ലൂരിലാണ് ജനിച്ചത്. 1994 മുതൽ 2019 വരെ പാർട്ടി നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ 21 ന് ഡി.രാജയെ സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ദേശീയ കൗൺസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാകുന്ന ആദ്യ ദലിത് നേതാവായി ഇദ്ദേഹം മാറി.

CPI 25TH PARTY CONGRESS CPI LEADER D RAJA AS SECRETARY CPI NEW GENERAL SECRETARY CPI EXECUTIVE AND COUNCIL
D Raja (@D Raja Facebook)

1975 മുതൽ 1980 വരെ തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. പിന്നീട് 1985 മുതൽ 1990 വരെ ഓൾ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ദേശീയ കൗൺസിലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി. 1994 ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ) 2019 വരെ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. 2019 ജൂലൈ 21 ന് സിപിഐയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

2007 ജൂലൈയിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഡി രാജ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2013 ൽ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മിറ്റി, പരിസ്ഥിതി, വനം സംബന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി, മനുഷ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി തുടങ്ങി വിവിധ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ, ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 25 ലധികം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. സിപിഐ നേതാവും, മലയാളിയും, ദേശീയ മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ആനി രാജയാണ് ഭാര്യ.

