Exclusive: ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ചെറിയ ഘടക കക്ഷികള്‍ക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകാൻ ഇന്ത്യാ സഖ്യം തയ്യാറാവണമെന്ന് ഡി രാജ

ഇന്ത്യാ സഖ്യവും എൻഡിഎയും മുഖ്യകക്ഷികളായി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ബിഹാറിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത്? സീറ്റു വിഭജന ചർച്ചകള്‍ക്കിടെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ.

D RAJA BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS cpi india block
Communist Party of India (CPI) general secretary D Raja speaking to ETV Bharat in Patan on Tuesday, Oct. 7 2025. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
പട്‌ന: ദേശീയ രാഷ്‌ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി നാളുകള്‍ മാത്രം. വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകള്‍ കൊടുംമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയങ്ങളെ കുറിച്ചും സിപിഎം ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസു തുറക്കുകയാണ് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ.

നിരവധി രാഷ്‌ട്രീയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന ബിഹാർ സന്ദർശനത്തിനിടെ ആയിരുന്നു പ്രതികരണം. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഡി രാജയുടെ ബിഹാർ സന്ദർശനം. സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് സിപിഐക്ക് മത്സരിക്കാൻ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റിവെക്കാൻ തയാറല്ലെന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഏകോപന സമിതി അധ്യക്ഷനായ ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുമ്പോഴാണ് ഡി രാജയുടെ നിർണായക സന്ദർശനം.

ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ വലിയ ഘടക കക്ഷികൾ ചെറിയ കക്ഷികള്‍ക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ഡി രാജ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സിപിഐയ്ക്ക് ന്യായമായ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും രാജ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യത്തിനുവേണ്ടി ശക്തമായി പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നും തേജസ്വിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ തർക്കവിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌ത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഡി രാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"മെച്ചപ്പെട്ട കരാറിനു വേണ്ടിയുള്ള വിട്ടുവീഴ്‌ച എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി തേജസ്വി യാദവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സിപിഐ തയ്യാറാണ് . സിപിഐഎംഎല്ലും സിപിഎമ്മും തേജസ്വി യാദവിനോടുള്ള താത്പര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്." ഡി രാജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നിർമിത ബുദ്ധി, ഓട്ടോമേഷൻ, റോബോട്ടുകൾ, എന്നിവയുടെ ഉത്പാദന പ്രക്രിയകളിൽ ഉണ്ടായ വൻ വികസനങ്ങൾ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്‌തു. പാർട്ടി വികസനങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകണമെന്ന് നേതാക്കൾ ചർച്ചയിൽ നിർദേശിച്ചു.

പാർലമെൻ്റിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം കുറവാണ്. എന്നിട്ടും ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ തുടർച്ചയായി ആക്രമിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക ഘടനയ്ക്ക് എതിരെ ജാതി, വർഗ രഹിതമായ ബദൽ ഘടന അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടെന്ന് ഡി രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "വർഗീയതയ്ക്കും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കുമെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയ്ക്ക് വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ല. എന്നാൽ സ്വയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പോരാട്ടം തുടരും." ഡി രാജ പറഞ്ഞു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിലും പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശക്തമായി പങ്കെടുക്കാൻ സിപിഐ തീരുമാനിച്ചതായും ഡി രാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"2026 ലെ കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഐ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എല്ലാത്തരം കൃത്രിമത്വങ്ങളിലും കുതന്ത്രങ്ങളിലും ബിജെപി ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാലുറപ്പിക്കാൻ വൻതോതിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്." ഡി രാജ ആരോപിച്ചു.

പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഡി രാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിപിഐ പാർട്ടിയുടെയും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡി രാജ പ്രചരണം നടത്തുമെന്നും നിരവധി തവണ ബിഹാർ സന്ദർശിക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക നേത്യത്വം അറിയിച്ചു.

ബിഹാർ തെരഞ്ഞടുപ്പ് നവംബർ ആറിനും 11 നും

ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ ആറിനും 11 നും നടക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാകും വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുക. നവംബർ മാസം 14 ന് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണൽ ഗ്യാനേഷ്‌കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

