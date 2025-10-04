ETV Bharat / bharat

തീരത്തോട് അടുത്ത് 'ശക്തി' ചുഴലിക്കാറ്റ്; 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത, രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത

അറബിക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'ശക്തി' ചുഴലിക്കാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് തീരം തൊടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

CYCLONE SHAKTI 2025 CYCLONE WARNING MAHARASTRA GUJRAT ARABIAN SEA kerala rain alert
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: 'ശക്തി' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട 'ശക്തി' ചുഴലിക്കാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് തീരം തൊടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്രയിലെ ഗിർ സോമനാഥ്, ദ്വാരക, പോർബന്ദർ, രാജ്കോട്ട്, അമ്രേലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ മുംബൈ, താനെ, പാൽഘർ, റായ്‌ഗഡ്, രത്നഗിരി, സിന്ധുദുർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെ മണിക്കൂറിൽ 45-55 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 300 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറും, കറാച്ചിയിൽ (പാകിസ്ഥാൻ) നിന്ന് 330 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും, പോർബന്ദറിന് 360 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറും മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായായാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവരം. ശക്തി ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സജ്ജമായിരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ 5, 6 തീയതികളിൽ പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്ക നൽകിയ പേരാണ് 'ശക്തി' ചുഴലിക്കാറ്റ്.

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത

മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ വിദർഭയിലും മറാത്ത്‌വാഡയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കനത്തതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴ പെയ്യുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വടക്കൻ കൊങ്കണിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിക്കുന്നു. തീരദേശ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കടലിൽ പോകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്‌ച(07/10/2025) വരെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിലും, വടക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും, മധ്യ അറബിക്കടലിലും, ഗുജറാത്ത്-വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരങ്ങളിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

Also Read: ഡല്‍ഹിയില്‍ പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിടെ രണ്ട് വിദേശ കോച്ചുമാര്‍ക്ക് നായയുടെ കടിയേറ്റു; രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടെന്ന് മുൻ മന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

CYCLONE SHAKTI 2025CYCLONE WARNING MAHARASTRA GUJRATARABIAN SEAKERALA RAIN ALERTCYCLONE SHAKTI ALERTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.