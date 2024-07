ETV Bharat / bharat

സൈബര്‍ തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ്: കംബോഡിയയില്‍ നിരവധി ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ദുരിതത്തില്‍; തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നവരില്‍ മലയാളികളും - Cyber ​​frauds in the name of jobs

By ETV Bharat Kerala Team Published : 15 hours ago

സൈബര്‍ തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ്; കമ്പോഡിയയില്‍ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ദുരിതത്തില്‍ ( ETV )