കടകള് തുറന്നു, ഭാഗികമായി ഗതാഗതത്തിനും അനുമതി; ലഡാക്കില് നിരോധനാജ്ഞയ്ക്ക് ഇളവ്
സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധനാഴ്ച) മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രദേശത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
By ANI
Published : October 2, 2025 at 3:20 PM IST
ലേ (ലഡാക്ക്) : സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും ലേയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞയ്ക്ക് വ്യാഴാഴ്ചയും (ഒക്ടോബർ 2) ഇളവ് നൽകി. കട കമ്പോളങ്ങൾ ഭാഗികമായി തുറന്നതായും വാഹനങ്ങൾ നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങിയതായും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സെപ്റ്റംബർ 24 (ബുധനാഴ്ച) മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകണമെന്നും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രദേശത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലഡാക്ക് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കവിന്ദർ ഗുപ്ത മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണകൂടം ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കവിന്ദർ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ചർച്ചകളും ഞാൻ നിരസിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കേൾക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ്." കവിന്ദർ ഗുപ്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുന്നെന്നും ഏകദേശം ആയിരം ഒഴിവുകൾക്ക് പരസ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. വിനോദ സഞ്ചാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് അവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ലേയിൽ നിലവിലുള്ള ക്രമസമാധാന സ്ഥിതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കവിന്ദർ ഗുപ്തയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ബുധനാഴ്ച ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി പവൻ കോട്വാൾ, ഡയറക്ടറൽ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് എസ്ഡി സിങ് ജാംവാൾ, ശ്രീനഗർ സൗത്ത് ഡിഐജി പികെ സിങ്, ലേ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് ലേ പൊലീസ് സഞ്ജയ് കുമാർ, രജത് ജെയിൻ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ജില്ലയിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകള് ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്നത് കർശനമായും നിരോധിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ഘോഷ യാത്രയോ റാലിയോ മാർച്ചോ നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സമ്പൂര്ണ സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിക്കാനും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളില് ഉള്പ്പെടുത്താനുമുള്ള ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 44 പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ALSO READ: ലഡാക്കിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരും: പ്രദേശത്ത് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു, ലേ ശാന്തം