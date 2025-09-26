ലഡാക്ക് ശാന്തം; കര്ഫ്യൂ തുടരുന്നു, 50 പേര് കരുതല് തടങ്കലില്
ലഡാക്കില് ഇന്നും കര്ഫ്യൂ തുടരുന്നു. സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തില് 4 പേര് മരിച്ചു. 50 പേര്ക്ക് പരിക്ക്. സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ എന്ജിഒയുടെ വിദേശഫണ്ട് ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം.
ശ്രീനഗര്: സമ്പൂര്ണ സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിക്കാനും ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂളില് ഉള്പ്പെടുത്താനുമുള്ള ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം അക്രമാസക്തമായതിന് പിന്നാലെ 50 പേര് കസ്റ്റഡിയില്. ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 25) ലേയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് 4 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 80 ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഡാക്കില് ഇന്നും (സെപ്റ്റംബര് 26) കര്ഫ്യൂ തുടരുകയാണ്.
പരിക്കേറ്റവരില് മൂന്ന് പേര് നേപ്പാള് പൗരന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രമത്തിന് പിന്നില് വിദേശ കരങ്ങളുടെ ഇടപെടലുണ്ടോയെന്നതില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായ ലേയില് ഇന്ന് സമാധാനാന്തരീക്ഷമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മേഖലയില് വര്ധിച്ച് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ചര്ച്ചകള് നടത്തണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കൂടുതല് സംഘര്ഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് നിയന്ത്രണങ്ങള് തുടരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ലേയില് നിലവില് സമാധാനാന്തരീക്ഷമാണുള്ളതെന്ന് ലഡാക്ക് ഭരണകൂടത്തിലെ ഒരു മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതല് അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലേയില് ബിഎന്എസ്എസിന്റെ സെക്ഷന് 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. മേഖലയില് അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ ഒത്തുച്ചേരല് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
പ്രകോപനപരമായ വീഡിയോകള് ഫോട്ടോകള് എന്നിവ സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അഭ്യര്ഥിച്ചു. തെറ്റായ വിവരങ്ങള് സംഘര്ഷത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. പ്രക്ഷോഭമുണ്ടായെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പ്രക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കാനായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണെന്ന് ലഡാക്ക് നിവാസികള് പറഞ്ഞു. പൊലീസും അര്ധസൈനികരും നിരവധി ഇവിടെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചിലധികം പേരുടെ ഒത്തുച്ചേരലിന് നിരോധമുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നു.
2019ല് ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു മോശം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ബുധനാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര് 24) ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ലേയില് നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പ്രതിഷേധം അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ചില സംഘങ്ങള് ബിജെപിയുടെ ഓഫിസ് അക്രമിച്ചു. മാത്രമല്ല പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും പൊലീസ് വാഹനം അടക്കം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിനിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ലഡാക്ക് ഓട്ടോണമസ് ഹില് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൗണ്സില് (എല്എഎച്ച്ഡിസി) സമുച്ചയത്തിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷ സേന ജനക്കൂട്ടത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള് ജനക്കൂട്ടം കത്തിച്ചൂവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. തുടര്ന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ 4 പേര് മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 22 സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ 50 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ എന്ജിഒയുടെ വിദേശഫണ്ട് ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കി: സമാധാനം നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് കാലാവസ്ഥ പ്രവര്ത്തകനായ സോനം വാങ്ചുക്ക് പറഞ്ഞു. ലഡാക്കിന്റെ സംസ്ഥാന പദവിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി 15 ദിവസം ഇദ്ദേഹം നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടര്ന്നാണ് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
'ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായിരുന്നു. അക്രമങ്ങള് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യുവാക്കളോട് താന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷമായി തങ്ങള് പ്രവര്ത്തിച്ച എല്ലാറ്റിനും എതിരാണിതെന്നും' അദ്ദേഹം എക്സില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു.
'സര്ക്കാരിന്റെ മൗനത്തില് നിന്നാണ് ഈ രോഷം ഉടലെടുത്തത്. ലേയില് നിന്നും ഡല്ഹി വരെ തങ്ങള് നടന്നു. അതിനായി നിരാഹാരം നടത്തി, നിവേദനങ്ങള് നിരവധി സമര്പ്പിച്ചു. എന്നാല് അതിനൊന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും' സോനം വാങ്ചുക്ക് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ സോനം വാങ്ചുക്ക് സ്ഥാപിച്ച സെക്മോല് (സ്റ്റുഡന്റസ് എജ്യുക്കേഷണ് ആന്ഡ് കള്ച്ചറല് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലഡാക്ക്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫോറിന് കോണ്ട്രിബ്യൂഷന് ആക്ട് (എഫ്സിആര്എ) ലൈസന്സ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റദ്ദാക്കി. ഒന്നിലധികം നിയമ ലംഘനങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.
അക്രമങ്ങള്ക്ക് കാരണം സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ഷെയറുകള്: പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളും സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ലഡാക്കിലെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് റോമില് സിങ് ഡോങ്ക് പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കും നിരാഹാര സമരങ്ങള്ക്കും പിന്നാലെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില് ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങള് പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങി. എന്ഡിഎസ്എസ് പാര്ക്കില് ഒത്തുച്ചേരാന് ആളുകള് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ഡോങ്ക് പറഞ്ഞു.
അപലപിച്ച് ലെ.ഗവര്ണര് : ലഡാക്കിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിലും തുടര്ന്നുണ്ടായ മരണത്തിലും അപലപിച്ച് ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് കവിന്ദര് ഗുപ്ത. സംഭവങ്ങളെല്ലാം ലഡാക്കിലെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഇവിടെ ചില സംഘങ്ങള് കുഴപ്പങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
"യുവാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, ടൂറിസം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഞങ്ങള് മുൻഗണന നല്കുന്നത്. ഉപജീവന മാർഗങ്ങളോ രേഖകളോ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല. പൊലീസും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായതായും ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ താത്ക്കാലിക കർഫ്യൂ ആവശ്യമാണെന്നും ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
