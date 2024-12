ETV Bharat / bharat

ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് ഏത് വിഷയത്തിലും പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാം; പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിച്ച വിഷയമേ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ എന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി

CUET-UG: Students Can Appear For Any Subject Irrespective Of Class 12 Subjects, Says UGC ( UGC )