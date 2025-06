ETV Bharat / bharat

അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം; എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 787-8 ഡ്രീംലൈനർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് ഡിസംബറിൽ - AHMEDABAD PLANE CRASH UPDATION

Wreckage of the crashed Air India plane being lifted through a crane, in Ahmedabad ( PTI )