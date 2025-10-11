ETV Bharat / bharat

പറന്നുയര്‍ന്ന മധുര-ചെന്നൈ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ വിള്ളൽ; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതർ. അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഡിജിസിഎ.

Representational Image (File/AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: മധുരയില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന മധുര-ചെന്നൈ ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ വിള്ളല്‍. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ അറിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിമാനം ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തി. യാത്രക്കാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ പരിക്കുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

വിള്ളല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി 10:07 നാണ് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് എടിആർ വിമാനം മധുരയിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. 74 യാത്രക്കാരും അഞ്ച് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 79 പേർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ വിൻഡ്‌ഷീൽഡിൽ ഒരു ചെറിയ വിള്ളല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പൈലറ്റ് ഉടൻ തന്നെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി.

ഷെഡ്യൂളിന് എട്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് രാത്രി 11.12 ന് ഇൻഡിഗോ വിമാനം ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തു. വിമാനം കാർഗോ വിമാനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'റിമോട്ട് ബേ'യിലേക്ക് മാറ്റി. തകർന്ന വിൻഡ്ഷീൽഡുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 11 ന് പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. പകരം മറ്റൊരു എടിആർ വിമാനം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അയച്ചതായി എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ആകാശ എയർ പൂനെ-ഡൽഹി വിമാനത്തില്‍ പക്ഷി ഇടിച്ചു

പൂനെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന ആകാശ എയർ വിമാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച പക്ഷിയിടിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും വിമാനം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാനായി. എല്ലാ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം എയര്‍ലൈന്‍ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ എഞ്ചിനീയറിങ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിവരികയാണെന്നും സമഗ്രമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും എയർലൈൻ വക്താവ് അറിയിച്ചു. 2025 ഒക്ടോബർ 10 ന് പൂനെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന ആകാശ എയർ വിമാനം ക്യുപി 1607 ലാണ് പക്ഷി ഇടിച്ചത്.

ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിമാനം വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ഇറക്കി. അതേസയം അറ്റകുറ്റപണികള്‍ കഴിഞ്ഞ് വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് വൈകി സർവീസ് നടത്തി. ആകാശ എയർ വിമാനം കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയെന്നും സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തെന്നും എയര്‍ലൈന്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

