കാശി, മഥുര എന്നിവിടങ്ങളിലെ പള്ളികള്‍ മുസ്‌ലീങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി; വിമർശിച്ച് സിപിഎം - CPM SLAMS RSS DIVISIVE POLICIES

ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സിപിഎം ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 30, 2025 at 5:17 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കാശി, മഥുര പള്ളികളെക്കുറിച്ചുള്ള മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച് സിപിഎം. കാശിയിലെയും മഥുരയിലെയും പള്ളികൾ മുസ്‌ലീങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ പരാമർശം രാജ്യത്തെ നിയമത്തോടുള്ള അവഗണനയാണെന്ന് സിപിഎം.

മഥുര, കാശി തർക്കങ്ങൾ വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കാനാണ് മോഹൻ ഭാഗവത് ശ്രമിച്ചതെന്നും സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിമർശിച്ചു. സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ മുൻവ്യവസ്ഥയായി മഥുരയിലേയും കാശിയിലേയും മുസ്‌ലീങ്ങൾ പള്ളികള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ പരാമർശം.

'ഏതെങ്കിലും മതസ്ഥലം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ പൊളിക്കുകയോ സംബന്ധിച്ച് 1947ന് മുൻപ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമം നിരോധിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ബില്ല് പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയിരുന്നു. ആർഎസ്എസ് ഉൾപ്പെട്ട സംഭവമായ ബാബറി മസ്‌ജിദ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ നിയമം പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച്, മഥുരയിലും കാശിയിലും നിലവിലെ സ്ഥിതി നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. വർഗീയ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തുക, പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിക്കുക, സമൂഹത്തെ മതപരമായി ധ്രുവീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ പൊതുജനരോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആർഎസ്എസ് മേധാവി ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്' - സിപിഎം പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി വർഗീയ വിഭജനം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് ആർഎസ്എസിൻ്റെയും അനുബന്ധ സംഘടനകളുടെയും പതിവ് രീതിയാണ്. ഉയർന്ന യുഎസ് തീരുവകൾ, ദുർബലമാകുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും നേരെയുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിലെ കൃത്രിമത്വവും ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികളുടെയും തെളിവുകൾ എന്നിവ ജനങ്ങളെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൽ നിരാശരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപിയും ആർഎസ്‌എസും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സിപിഎം വിമർശിച്ചു.

ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് സിപിഎം ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും സമഗ്രതയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, എന്തുവിലകൊടുത്തും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സിപിഎം പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം സംഘം പിന്തുണച്ച ഒരേയൊരു പ്രസ്ഥാനം രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണം ആയിരുന്നുവെന്നും കാശി, മഥുര സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആർഎസ്എസ് പിന്തുണക്കുന്നില്ലെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ ചേരാൻ ആർഎസ്എസ്‌എസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞിരുന്നു.

