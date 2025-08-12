മുംബൈ: ഗാസയിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഈ മാസം 20 ന് മുംബൈ ആസാദ് മൈതാനിയിൽ 'സമാധാനപരമായ സമ്മേളനം' നടത്താൻ സിപിഎമ്മിന് അനുമതി നല്കിയതായി മുംബൈ പൊലീസ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അനുമതി ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് വൈകുന്നേരം 3 നും 6 നും ഇടയിൽ യോഗം നടക്കുമെന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ രവീന്ദ്ര ഗുഗെ, ഗൗതം അൻഖാദ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിനെ സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മിഹിർ ദേശായി അറിയിച്ചു. പൊതുയോഗങ്ങൾക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കുമുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് ആക്ടിന് കീഴിലുള്ള കരട് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചു യോഗം സമാധാനപരമായി നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി.
നേരത്തെ, ഇതേ വിഷയത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സമാധാന-സോളിഡാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (എഐപിഎസ്ഒ) പ്രതിഷേധം നടത്താൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിപിഎം സമർപ്പിച്ച ഹർജി ജൂലൈ 25 ന് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അന്ന് കോടതി പാർട്ടിയെ വിമർശിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഹർജി സിപിഎം പരിപാടിക്ക് പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ജൂലൈ 25 ലെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ, അനുമതിക്കായി സിപിഎം സമർപ്പിച്ച ജൂലൈ 19 ലെ അപേക്ഷ പൊലീസിൻ്റെ പരിഗണനയിലായിരുന്നു. ഈ അപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സിപിഎം വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, പൊതു ക്രമത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ചില നിബന്ധനകളോടെ പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കോടതി സംസ്ഥാന അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പൂനെയിൽ സമാനമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചതായും മിഹിർ ദേശായി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയ വിവരം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ബെഞ്ച് ഹർജി തീർപ്പാക്കി.
നേരത്തേ, ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിയ്ക്കെതിരെ ആഴ്ചകള്ക്കു മുന്പ് 'ഡിജിറ്റൽ സത്യാഗ്രഹത്തിന്' ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗവുമായ എംഎ ബേബി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് രാത്രി 9 മണി മുതൽ 9.30 വരെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ സത്യാഗ്രഹമാണ് സിപിഎം ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നടത്തിയത്.