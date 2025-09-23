സിപിഎം പ്രതിനിധി സംഘം ചൈനയിൽ; സന്ദര്ശനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം
ഒരാഴ്ചത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് പ്രതിനിധി സംഘം ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് മടങ്ങും.
Published : September 23, 2025 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേരളത്തില് നിന്നുള്ള സിപിഎം പ്രതിനിധി സംഘം ചൈനാ സന്ദർശനത്തിന്. എംഎ ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറംഗ പ്രതിനിധി സംഘം ഇന്നലെയാണ് (22/10/2025) ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചത് . ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ സംഘം ചൈനയിലെത്തിയതായി പാർട്ടി അറിയിച്ചു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈനയുടെ (സിപിസി) അന്താരാഷ്ട്ര വകുപ്പിൻ്റെ ക്ഷണ പ്രകാരമാണ് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നത്. വിവിധ ചര്ച്ചകള്ക്കായി എഴ് ദിവസം പ്രതിനിധി സംഘം ചൈനയിലുണ്ടാകും. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ 30 വരെയാണ് സന്ദര്ശനമെന്ന് പാർട്ടി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
September 23, 2025
'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) സംഘം തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡല്ഹിയില് നിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഹോങ്കോങില് ആദ്യ സന്ദര്ശനം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ബെയ്ജിങില് എത്തിയതായും' പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
"സിപിഐ(എം) പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം സിപിഐ(എം)യും സിപിസിയും തമ്മിലുള്ള പാർട്ടി-ടു-പാർട്ടി ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശന വേളയിൽ സിപിസി നേതൃത്വവുമായി നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തും." എന്നും പാർട്ടി അറിയിച്ചു.
സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി നയിക്കുന്ന സംഘത്തില് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ എംഡി അരുൺ കുമാർ, മുഹമ്മദ് സലിം, ജിതേന്ദ്ര ചൗധരി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോ.ഹേമലത, സിഐടിയു പ്രസിഡൻ്റ് സുജാത എന്നിവര് ഉള്പ്പെടുന്നു. സന്ദർശന വേളയില് സിപിഎം നേതാക്കള് ബെയ്ജിങില് സിപിസി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടത്തും.
കൂടാതെ ചൈനയിലെ വുഹാന്, ഹാങ്ഷൗ, ഷെജിയാങ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരുമായി പ്രതിനിധി സംഘം സംവദിക്കും. നഗര ഗ്രാമ വികസന മേഖലകളിലെ അനുഭവങ്ങള് പരസ്പരം ചര്ച്ച ചെയ്യും.
സമകാലിക ചൈനയിലെ ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും വികസന പദ്ധതികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉള്ക്കാഴ്ചകള് നേടുന്നതിലും സംഘം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. സിപിഎമ്മും സിപിസിയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും സംഭാഷണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളെയാണ് ഈ സന്ദർശനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇതുവഴി ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
