ബിഹാറില്‍ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ആര്?

ബിഹാറില്‍ ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് സൂചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

Congress leader Rahul Gandhi, RJD leader Tejashwi Yadav and CPI(ML) Liberation General Secretary Dipankar Bhattacharya being garlanded during a public meeting in Bihar. (PTI)
Published : August 26, 2025 at 1:07 PM IST

പട്‌ന: ബിഹാറിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ആയിരിക്കുമെന്ന സൂചന നല്‍കി സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു, എന്നാല്‍ യാദവിന് എന്ത് അവസരം നല്‍കുമെന്നത് വ്യക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയ പറയവെ ആണ് "തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്" ഇടത് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

"ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് സൂചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും, രാഹുലും തേജസ്വിയും വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയ്‌ക്കിടെ പരസ്‌പരം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ. ഓരോ സമയത്തും ധാരാളം സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്നത് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല" എന്ന് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.

സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആരായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്കിൽ പൂർണ വ്യക്തതയുണ്ട്, മറുവശത്ത്, (മുഖ്യമന്ത്രി) നിതീഷ് കുമാറിനെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുഖമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ പല തന്ത്രങ്ങളും മെനയുന്നുണ്ടെന്നും ഭട്ടാചാര്യ ആരോപിച്ചു. 243 അംഗ നിയമസഭയിൽ 50 ൽ താഴെ എംഎൽഎമാരുള്ള ജെഡിയുവിനെ നിതീഷ് കുമാർ നയിക്കുന്നു, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തമായി ബിജെപിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്‌കരണത്തെ (SIR) ചോദ്യം ചെയ്‌ത ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഭട്ടാചാര്യ. കരട് പട്ടികയിലെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർപ്പുകള്‍ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ എന്നത് നീട്ടണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കണം, കൂടാതെ ഞങ്ങൾ നാമനിർദേശം ചെയ്‌ത 1,000-ത്തിലധികം ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റുമാർക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കാലതാമസം വരുത്തുകയാണ് അത് വേഗത്തിലാക്കണം" എന്ന് ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.

വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കമ്മിഷൻ വളരെക്കാലമായി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇന്ന് സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷനിൽ നിന്ന് 10 എതിർപ്പുകൾ ലഭിച്ചതായി അവർ സമ്മതിക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം തുടരുമെന്ന് ബിജെപിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ഭട്ടാചാര്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം, സമാന സംഭവത്തിൽ തേജസ്വി യാദവ് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി. ആദ്യമായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആർജെഡി അണികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്ര അവസാനിക്കാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂവെന്നും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്നും യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

