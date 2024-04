2024 ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കാശ്‌മീരില്‍ ഇത്തവണയും സിപിഎം മത്സരിക്കില്ല - CPIM Opts Out Of LS poll in JK

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 12, 2024, 5:48 PM IST