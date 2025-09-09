ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്ണന്; തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്ഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയ്ക്ക് വിജയം
ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സിപി രാധാകൃഷ്ണന് 452 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്.
Published : September 9, 2025 at 7:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സിപി രാധാകൃഷ്ണന്. ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സിപി രാധാകൃഷ്ണന് 452 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കായി മത്സരിച്ച സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിയ്ക്ക് 300 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിൽ രണ്ട് വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെ ജഗദീപ് ധൻകർ രാജിവച്ചതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്.
ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യോഗ്യരായ 788 എംപിമാരിൽ 767 പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 98.2 ശതമാനമാണ് പോളിങ്. ഇതില് 752 വോട്ടുകള് സാധുവായപ്പോള് 15 വോട്ടുകള് അസാധുവായെന്നും റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറായ പിസി മോഡി പറഞ്ഞു.