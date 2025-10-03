പ്രചരണം നടന്ന സ്ഥലം സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കടുത്താണെങ്കിൽ, പ്രചാരണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് എന്തിന്? സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് കോടതി
കരൂരിൽ ടിവികെ നടത്തിയ പ്രചരണറാലിയിൽ സംഭവിച്ച അപകടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജികൾ തള്ളി കോടതി.
മധുര: കരൂരിൽ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജികൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് തള്ളി. കരൂരിൽ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിനിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 41 പേർ മരിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം, പൊതുയോഗങ്ങളിലും പ്രചാരണങ്ങളിലും പാലിക്കേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, വിധി വരുന്നതുവരെ വിജയുടെ പ്രചാരണത്തിന് അനുമതി നൽകരുത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി നൽകിയത്. മധുരയിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ കെ കെ രമേശ്, കതിരേശൻ, തങ്കം, സെന്തിൽ കണ്ണൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏഴു പേരാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തത്.
മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികളുടെ വാദം കേട്ടു. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഈ കേസിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല എന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു."പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ തെറ്റായ നടപടി മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്" എന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ പക്ഷം പറഞ്ഞത്.
"യോഗം നടന്ന സ്ഥലം സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കടുത്താണോ? അതോ ദേശീയ പാതയ്ക്കടുത്താണോ? ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുമതി നൽകിയത്? പ്രചാരണം നടന്ന സ്ഥലം സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കടുത്താണെങ്കിൽ, അവിടെ പ്രചാരണത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അനുമതി നൽകിയത്? വിജയ്യുടെ പ്രചാരണത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന കത്ത് എവിടെയാണ്? അവിടെ നടന്ന കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വ സൗകര്യങ്ങൾ, ക്രമസമാധാനം എന്നിവ പോലീസ് നിരീക്ഷിച്ചോ?" തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ജഡ്ജി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു.
ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ജഡ്ജിമാർ, "ഒരു ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് സമീപം ഒരു പൊതുയോഗമോ യോഗം നടത്തരുത്" എന്നും പറഞ്ഞു."ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ, ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആശ്വാസം നൽകാനോ സിബിഐ അന്വേഷണം അനുവദിക്കാനോ കഴിയില്ല" എന്നും ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, "ഈ വിഷയത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജിഎസ മണി, കെകെ രമേശ്, എംഎൽ രവി എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ വാദം കേൾക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ല. അതിനാൽ സിബിഐ അന്വേഷണം, നഷടപരിഹാര തുക വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വിഷയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച നാല് ഹർജികൾ തള്ളിക്കളയുന്നു" എന്നും ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞു.
പൊതുയോഗത്തിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ, "ഒരു പ്രത്യേക നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിടാൻ കഴിയില്ല. പ്രചാരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇതിനകം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കേസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ സ്റ്റാലിൻ
മണിപ്പൂർ കലാപ സമയത്ത് ഉടൻ അവിടേക്ക് പോകാത്ത ബിജെപി എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ കരൂരിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. രാമനാഥപൂരിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചത്.
"തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്, മത്സ്യബന്ധന നിരോധന സമയത്ത് 8,000 രൂപ ആശ്വാസം, ഡീസൽ സബ്സിഡി വർദ്ധനവ്, ഭവന പാട്ടക്കരാർ എന്നിങ്ങനെ. എങ്കിലും, ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അപലപിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"എന്നാൽ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഏക പരിഹാരം കച്ചത്തീവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണെന്ന് നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ചു. ഈ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തണം. ബിജെപി സർക്കാർ ഇത് പോലും ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധകാണിക്കുന്നില്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.'കച്ചത്തീവ് ഞങ്ങൾ നൽകില്ല' എന്നാണ് ശ്രീലങ്കൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറയുന്നത്. തമിഴ്നാടിനെയും തമിഴരെയും പരാമർശിച്ചാൽ മാത്രം ബിജെപി സർക്കാരിന് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അദ്ദേഹം തുടർന്നു, "തമിഴ്നാട് മൂന്ന് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നും വരാതിരിക്കുകയും ഫണ്ട് നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കരൂരിലേക്ക് വരുന്നു. മണിപ്പൂർ കലാപം, ഗുജറാത്ത് അപകടങ്ങൾ, കുംഭമേള ദുരന്തം എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു സംഘത്തെ പോലും അയയ്ക്കാതിരുന്ന ബിജെപി, ഒരു സംഘത്തെ ഉടൻ കരൂരിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തമിഴ്നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കൊണ്ടല്ല. അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടോ എന്നും ആരെയെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും അവർ നോക്കുകയാണ് എന്നും സ്റ്റാലിൻ ആരോപിച്ചു.
