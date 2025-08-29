ETV Bharat / bharat

പുഷ്‌പയെ വെല്ലുന്ന കള്ളക്കടത്ത്: ഓക്‌സ്ഫോര്‍ഡ് നിഘണ്ടുവില്‍ ഹെറോയിന്‍ പാക്കറ്റുകള്‍, ജാറുകളിൽ സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ- കൊറിയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി മയക്കുമരുന്ന് ഒഴുക്ക് - SMUGGLING VIA COURIER FIRMS

തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ സഹോദരന്‍മാര്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കും ന്യൂസിലൻഡിലേക്കും സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

DRUG HEROIN AND EPHEDRINE DRUG TRAFFICKING WEB SMUGGLING IN TELENGANA
representaional image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: കൊറിയര്‍ ഹബില്‍ നിന്ന് ഹെറോയിന്‍ പാക്കറ്റുകള്‍ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഓക്‌സ്ഫോര്‍ഡ് നിഘണ്ടുവിലെ പേജുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാ മാസവും ഒരേ വിലാസത്തിലേക്ക് പുസ്‌തകങ്ങൾ പതിവായി എത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പരിശോധന. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റിനെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

അതേസമയം മറ്റൊരു പായ്ക്കറ്റില്‍ സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ നിറച്ച നൂറുകണക്കിന് ജാറുകള്‍ കണ്ടെത്തി. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ സഹോദരന്‍മാര്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കും ന്യൂസിലൻഡിലേക്കും സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നഗരത്തില്‍ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 10 കൊറിയർ കമ്പനികൾ വഴി 100 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രമുഖ സര്‍വകലശാലയായ സബര്‍ബനിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാരുതി കൊറിയേഴ്‌സിനെ ഈയിടെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. നഗരത്തിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരവധി എഞ്ചിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെയും വിദ്യര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൊറിയർ പാഴ്‌സലുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

‘പുഷ്‌പ’യെ മറികടക്കുന്ന കള്ളക്കടത്ത് തന്ത്രങ്ങൾ

നിയമപാലകരെ മറികടക്കാൻ കള്ളക്കടത്തുകാർ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പുഷ്‌പ പോലുള്ള സിനിമകളിലെ രംഗങ്ങൾ പോലെയാണിവ. പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍, അവശ്യമരുന്നുകള്‍, ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, കണ്ണടകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്തുന്നത്. ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നവരെ അവര്‍ അറിയാതെ തന്നെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

പാഴ്‌സലുകളില്‍ വ്യാജ പേരുകളും ഫോൺ നമ്പറുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം പാഴ്‌സല്‍ ട്രാക്കിങ് നമ്പർ മാത്രമേ ഏജൻ്റുമാർക്കോ ഇടനിലക്കാർക്കോ അയയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. സൂത്രധാരന്മാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം അവശ്യക്കാര്‍ പാക്കറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കടത്തുന്നത് പൊലീസിനു കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസകരമായി മാറി.

എന്നാല്‍ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായകമായെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ നഗരങ്ങലിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരു പോലെ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. 1908, 87126 71111 എന്നീ ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ പൗരന്മാരോട് അധികൃതര്‍ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കൊറിയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയില്‍

പല കേസുകളിലും കൊറിയര്‍ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇതു നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സാധനങ്ങൾ കടത്തിയ 20 പേർക്കെതിരെ ഇതിനകം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കൊറിയർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംശയാസ്‌പദമായ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരോടും പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read:"മോദി വോട്ട് കൊള്ള നടത്തി, തെളിവുകൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടും", ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഹൈദരാബാദ്: കൊറിയര്‍ ഹബില്‍ നിന്ന് ഹെറോയിന്‍ പാക്കറ്റുകള്‍ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ഓക്‌സ്ഫോര്‍ഡ് നിഘണ്ടുവിലെ പേജുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാ മാസവും ഒരേ വിലാസത്തിലേക്ക് പുസ്‌തകങ്ങൾ പതിവായി എത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പരിശോധന. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റിനെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

അതേസമയം മറ്റൊരു പായ്ക്കറ്റില്‍ സ്യൂഡോഫെഡ്രിൻ നിറച്ച നൂറുകണക്കിന് ജാറുകള്‍ കണ്ടെത്തി. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ സഹോദരന്‍മാര്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കും ന്യൂസിലൻഡിലേക്കും സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നഗരത്തില്‍ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 10 കൊറിയർ കമ്പനികൾ വഴി 100 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിയതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രമുഖ സര്‍വകലശാലയായ സബര്‍ബനിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാരുതി കൊറിയേഴ്‌സിനെ ഈയിടെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. നഗരത്തിലും പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിരവധി എഞ്ചിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലെയും വിദ്യര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൊറിയർ പാഴ്‌സലുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

‘പുഷ്‌പ’യെ മറികടക്കുന്ന കള്ളക്കടത്ത് തന്ത്രങ്ങൾ

നിയമപാലകരെ മറികടക്കാൻ കള്ളക്കടത്തുകാർ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പുഷ്‌പ പോലുള്ള സിനിമകളിലെ രംഗങ്ങൾ പോലെയാണിവ. പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍, അവശ്യമരുന്നുകള്‍, ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, കണ്ണടകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്തുന്നത്. ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നവരെ അവര്‍ അറിയാതെ തന്നെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്‌തവം.

പാഴ്‌സലുകളില്‍ വ്യാജ പേരുകളും ഫോൺ നമ്പറുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം പാഴ്‌സല്‍ ട്രാക്കിങ് നമ്പർ മാത്രമേ ഏജൻ്റുമാർക്കോ ഇടനിലക്കാർക്കോ അയയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. സൂത്രധാരന്മാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം അവശ്യക്കാര്‍ പാക്കറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കടത്തുന്നത് പൊലീസിനു കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസകരമായി മാറി.

എന്നാല്‍ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായകമായെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ നഗരങ്ങലിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരു പോലെ പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. 1908, 87126 71111 എന്നീ ഹെൽപ്പ് ലൈനുകളിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ പൗരന്മാരോട് അധികൃതര്‍ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കൊറിയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയില്‍

പല കേസുകളിലും കൊറിയര്‍ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇതു നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സാധനങ്ങൾ കടത്തിയ 20 പേർക്കെതിരെ ഇതിനകം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കൊറിയർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംശയാസ്‌പദമായ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ പൊലീസിനെ അറിയിക്കാൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരോടും പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Also Read:"മോദി വോട്ട് കൊള്ള നടത്തി, തെളിവുകൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടും", ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUGHEROIN AND EPHEDRINEDRUG TRAFFICKING WEBSMUGGLING IN TELENGANASMUGGLING VIA COURIER FIRMS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.