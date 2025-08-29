അമരാവതി: മരിച്ചാൽ പോലും തൻ്റെ പങ്കാളിക്കൊപ്പം ചിത ഒരുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്കു ചുറ്റും. അങ്ങനെ നേരത്തെ മുന്കൂട്ടി പറയുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവര് പറയുന്ന ആ വാക്കുകള് വെറും നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് കേള്ക്കുന്ന നമ്മളില് പലര്ക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണത്തിൽ പോലും പങ്കാളിക്കൊപ്പം കല്ലറ ഒരുക്കുന്ന ഒരിടമുണ്ട്. അങ്ങ് ദൂരെ ആന്ധ്രപ്രദേശിലാണ് കടപ്പ എന്ന സ്ഥലമാണത്. മരിച്ചാല് പോലും ഭാര്യ-ഭര്ത്താക്കന്മാരെ വേര്തിരിക്കാന് പറ്റാത്തയിടം. ഇതിനായി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു വയ്ക്കും. അതു പ്രകാരമാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങള്
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കടപ്പ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരിയിലാണ് ഭാര്യഭർത്താക്കൻമാരെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യാനായി പരസ്പരം ശ്മശാന സ്ഥലം മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതിയുള്ളത്.
ആചാരം ഇങ്ങനെ
ഈ ആചാരം ഇങ്ങനെയാണ്. ഭർത്താവാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ആയാൾക്കായി കല്ലറ നിർമ്മിക്കുകയും അതിനോട് ചേര്ന്ന് തന്നെ ഭാര്യക്കായി സ്ഥലം മാറ്റിവെക്കുകും ചെയ്യും. ഇനി ഭാര്യയാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അവർക്കായി കല്ലറ നിർമ്മിക്കും. ശേഷം അയാൾക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റി വയ്ക്കും.
ഇങ്ങനെ സ്ഥലം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ സെമിത്തേരയിൽ ചെറിയ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇവർ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോളും ഒരുമിച്ച് അടുത്തടുത്തായി തന്നെ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
മരണം നമ്മെ വേർപെടുത്തുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മനസും ഇരുമെയ്യുമായി കഴിയുന്ന എത്രയോ പേര് നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട്. ഇതു തന്നെയാണ് കടപ്പ് ഗ്രാമവും പറയുന്നത്. മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതല്ല ഒന്നും മറിച്ച് ഈ സ്നേഹബന്ധവും ഭാര്യ- ഭര്ത്താവ് എന്ന പവിത്രമായ ബന്ധവും മരണത്തിന് ശേഷവും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും വേർപിരിയലുകളും നടക്കുന്ന കാലമാണിത്. അവിടെയാണ് മരണത്തിൽ പോലും വേര്പിരിയാന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരെ കാണുന്നത്. ഇവരുടെ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളും മാനിക്കുന്നു.
ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നവയാണ്. ഒരു ദിവസം തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് പിന്നീട് മരണ ശേഷമെങ്കിലും അവരുടെ അരികിൽ തന്നെ വിശ്രിമിക്കാന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം അവർക്ക് നൽകുന്നത് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണെന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവർ പറയുന്നു.
ദാമ്പത്യത്തിലെ വിശ്വസ്തത, ഐക്യം, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു സന്ദേശമാകുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ടുപോലും വേർപ്പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന ഈ കാലത്ത് കടപ്പ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാര്യ- ഭര്ത്തൃബന്ധം എന്നത് പവിത്രമായ ഒന്നാണെന്നും മരിച്ചാല് പോലും അതില് വേര്തിരിക്കാന് സാധിക്കില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്കുന്നത്.
