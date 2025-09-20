ഉധംപൂര്-ദോഡ അതിര്ത്തിയില് ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില് പരിക്കേറ്റ സൈനികന് വീരമൃത്യു
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി മേഖലയില് സുരക്ഷാ സേനകളും ഭീകരരും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണ്.
Published : September 20, 2025 at 9:06 AM IST|
Updated : September 20, 2025 at 10:48 AM IST
ജമ്മു: സൈന്യവും പൊലീസും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ ഭീകര വിരുദ്ധ വേട്ടയില് ഉധംപൂര് ജില്ലയിലെ കാട്ടിനുള്ളില് വച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സൈനികന് മരിച്ചു. ഇന്നലെ മുതല് തുടങ്ങിയ ഏറ്റുമുട്ടലില് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സൈനികന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി സൈന്യം അറിയിച്ചത്.
പരിക്കേറ്റ സൈനികനെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാത്രി മുഴുവന് പ്രദേശത്ത് വന്തോതില് സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. രാവിലെയാണ് വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടല് ആരംഭിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് ഭീകരര് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
ഡ്രോണുകളും സ്നിഫര് ഡോഗുകളുമടക്കമുള്ളവ തെരച്ചിലിനായി രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാല് ഇതുവരെയും ഇവരെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
T-61#BREAKING— IGP Jammu (@igp_jammu) September 19, 2025
On actionable intelligence, contact established with terrorists at Seoj Dhar. Encounter in progress. Joint teams of SOG-JKP and Indian Army on ground.@JmuKmrPolice
ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഉധംപൂര്, ദോഡ ജില്ലകളില് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേക വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സൈന്യവും സ്പെഷ്യല് ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൂപ്പും പൊലീസും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നീണ്ടത്. ദുഡു പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടങ്ങിയത്. ബാരാമുള്ള, അനന്തനാഗ്, ശ്രീനഗര്, കുപ്വാര, ഹന്ദ്വാര, പുല്വാമ, ഷോപ്പിയാന് ജില്ലകളില് ഇന്നും തെരച്ചില് തുടരുകയാണ്.
ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണെന്ന് ജമ്മു ഐജിപി എക്സില് കുറിച്ചു. ഒരു സൈനികന് വെടിയേറ്റതായി പിടിഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണി മുതലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലാരംഭിച്ചത്.
#WhiteKnightCorps | #OpUpdate— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 19, 2025
*Contact with Terrorists*
In an intelligence-based operation in the general area of Kishtwar, alert troops of #WhiteKnightCorps established contact with terrorists at around 8 pm on 19 Sep 25. Exchange of fire took place. Operations are currently…
ഒരു വര്ഷമായി പ്രദേശത്ത് ഭീകരരും സുരക്ഷ സേനയുമായി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ജൂണ് 26ന് ഹൈദര് എന്നൊരു ഭീകരനെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ ഉന്നത കമാന്ഡറായിരുന്നു ഇയാള്. ഇയാള് നാല് വര്ഷമായി ഇവിടെ സജീവമായി പ്രവര്ത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഏപ്രില് 25ന് ഒരു സൈനികനും ബസന്ത്ഗഡ് മേഖലയില് വച്ച് ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
#WhiteKnightCorps | #JointOperation | Recovery of War Like Stores— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 19, 2025
Alert #WhiteKnightCorps troops while carrying out an intelligence based joint search operation with #JKP, recovered one weapon (AK Series), four AK magazines, 20 Hand Grenades and other war like stores in Poonch… pic.twitter.com/KcKdXaEdWu
20 ഗ്രനേഡുകളും തോക്കുകളും പിടിച്ചെടുത്തു
വെള്ളിയാഴ്ച സൈന്യവും പൊലീസും ചേര്ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലില് നിരവധി ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് വൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് കോര്പ്സിന്റെ എക്സ് പോസ്റ്റില് പറയുന്നു.