ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ട്രാക്ടർ ട്രോളിയും കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് 8 തീർഥാടകർ മരിച്ചു. 43 പേർക്ക് പരിക്ക്. കാസ്ഗഞ്ച് ജില്ലയിലെ താമസക്കാരായ ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവർ ഇയു ബാബു (40), റാംബേട്ടി (65), ചാന്ദ്നി (12), ഘാനിറാം (40), മോക്ഷി (40), ശിവാൻഷ് (6), യോഗേഷ് (50), വിനോദ് (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 25) പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. തീർഥാടകരുമായി സഞ്ചരിച്ച ട്രാക്ടർ ട്രോളിയിൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിലായിരുന്നു അപകടം. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the spot where 8 people died and 43 got injured after a container hit a tractor full of devotees of Gogaji, going to Gogamedi, Rajasthan, from Kasganj, near Ghatal village on National Highway 34 under Bulandshahr police station. pic.twitter.com/yjpqNnOhhJ— ANI (@ANI) August 25, 2025
ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാസ്ഗഞ്ചിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ ജഹർപീറിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് ട്രാക്ടര് ട്രോളി അപകടത്തില്പ്പെട്ടതെന്ന് സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (റൂറൽ) ദിനേശ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. ബുലന്ദ്ഷഹർ-അലിഗഡ് അതിർത്തിയിലെ ദേശീയപാത -34 ൽ പുലർച്ചെ 2.15 ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ട്രാക്ടർ ട്രോളിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ട്രോളി മറിയുകയും ചെയ്തൂവെന്ന് ദിനേശ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരിൽ പത്ത് പേരെ അലിഗഡ് മെഡിക്കൽ കോളജിലും പത്ത് പേരെ ബുലന്ദ്ഷഹർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും 23 പേരെ ഖുർജയിലെ കൈലാഷ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
#WATCH | Uttar Pradesh | Bulandshahr SSP Dinesh Kumar Singh says, " an unfortunate incident has happened on nh 34, on the aligarh border, around 2:15 tonight. around 60-61 people were travelling in a tractor from kasganj district to rajasthan. a container coming from behind hit it… https://t.co/CJGaBxgPll pic.twitter.com/9igY1G7xBs— ANI (@ANI) August 25, 2025
ഏകദേശം 60ലധികം തീർഥാടകര് അപകടത്തില്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ വെൻ്റിലേറ്ററിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്. കൂടാതെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രാക്ടർ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ദിനേശ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവരിൽ 12 പേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മറ്റ് പത്ത് പേർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ദിനേശ് കുമാർ സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിക്ക് അപ് വാനും ട്രക്കും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 12 പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസ ജില്ലയില് ബാപി ഗ്രാമത്തിലെ മനോഹര്പൂരിലുള്ള പാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നാല് സ്ത്രീകളും ഏഴ് കുട്ടികളുമാണ് അപകടത്തില് മരിച്ചത്.
