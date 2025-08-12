ETV Bharat / bharat

കേടായ കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ് പ്ലോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതര്‍ക്കം; നിയമ പോരാട്ടം നീണ്ടത് 17 വർഷങ്ങള്‍; ഒടുവിൽ പരാതിക്കാരന് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം - CAR PARKING SPACE CASE

2008-ലാണ് റാവു രംഗറെഡ്ഡി ആദ്യമായി ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷനെ സമീക്കുന്നത്, 17 വർഷത്തിന് ശേഷം 2025- ൽ അന്തിമ ഫലം.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 3:48 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 17 വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിക്ക് വിജയം. ശിവ റാവു രംഗറെഡ്ഡി എന്ന ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി തകരാറുള്ള കാർ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലത്തിനെതിരെ നടത്തിയ കേസിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിച്ചു. 2006-ൽ, അന്ന് 37 വയസുള്ള ശിവ റാവു രംഗറെഡ്ഡി, മലേഷ്യ ടൗൺഷിപ്പിലെ റെയിൻ ട്രീ പാർക്കിലെ എ-ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി. പാർക്കിങ്‌ സ്ലോട്ടിനായി പ്രത്യേകം പണവും നൽകി.

എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തെ പൈപ്പുകൾ തകർന്ന നിലയിലും അവ ചോർന്നൊലിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധി മുട്ടുള്ളതിനാൽ സ്ലോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. അധികാരികള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ നിരവധി തവണ ഈ ആവശ്യവുമായി കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൗസിങ്‌ ബോർഡും (എപിഎച്ച്ബി) അതിൻ്റെ സംയുക്ത സംരംഭ പങ്കാളിയായ ഐജെഎം-സിറ്റ്‌കോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും സ്ലോട്ട് മാറ്റാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇത് അപേക്ഷകനെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കി.

ജില്ലാ തലം മുതൽ ദേശീയ തലം വരെ

2008-ൽ, റാവു രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, 2011-ൽ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചു. നിർമ്മാതാക്കൾ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷനിൽ അപ്പീൽ നൽകി, എന്നാൽ 2013-ൽ അവരുടെ ഹർജി തള്ളുകയും ₹10,000 അധിക കേസ് ഫീസായി നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ചുമത്തുകയും ചെയ്‌തു.

വീണ്ടും നിർമ്മാതാക്കൾ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷനിൽ ഒരു റിവിഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്‌തു. 2020 ഒക്ടോബർ 27-ന്, റാവു രംഗറെഡ്ഡി കേസ് വീണ്ടും വിജയിച്ചു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ 2014-ൽ അദ്ദേഹം ഒരു എക്‌സിക്യൂഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്‌തിരുന്നു. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ വിധി നടപ്പിലാകുന്നതിന് ഇതു കാലതാമസമുണ്ടാക്കി.

അന്തിമ ഒത്തുതീർപ്പ്

തിങ്കളാഴ്‌ച(ഓഗസ്റ്റ് 11) ന് 17 വർഷത്തെ നിയമനടപടികൾക്ക് ശേഷം, തർക്കത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായി. ബദൽ പാർക്കിങ്‌ സ്ഥലം നൽകുന്നത് ഇനി സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, പ്രതിഭാഗത്തുള്ള കമ്പനി നഷ്‌ടപരിഹാരമായി 10 ലക്ഷം രൂപ റാവുവിന് നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. രേഖാമൂലം ഈ പണമിടപാട് നടത്തി.

നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകിയതോടെ, രംഗറെഡ്ഡിയും ജില്ലാ കമ്മീഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലതാകുമാരിയും അംഗം ജവഹർബാബുവും പെറ്റീഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. റാവുവിന് 37 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആരംഭിച്ച ഈ പോരാട്ടത്തിന് അന്തിമ ഫലം കാണാൻ 54 വയസുവരെയാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത്.

