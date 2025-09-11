235 രൂപയുടെ ചായ കുടിക്കാമെങ്കിൽ 3 രൂപ അധികം തന്നാലെന്തെന്ന് കടക്കാരൻ; 3003 രൂപ നഷ്ട പരിഹാരം വാങ്ങി യുവതി
ചായയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപാ അധികം ഈടാക്കി കടക്കാർ. നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെ 3000 രൂപ നഷ്ട പരിഹാരം വാങ്ങി യുവതി.
Published : September 11, 2025 at 1:37 PM IST
ബിലാസ്പൂർ: ഉപഭോക്തൃ നിയമങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദിനംപ്രതി വർധിച്ചു വരികയാണ്. തനിക്കർഹതപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം ഇത്തരത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിലാസ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതിയുടെ നിയമപോരാട്ടം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഇന്ന്. മൂന്ന് രൂപക്ക് പകരം മൂവായിരം രൂപയാണ് യുവതി കടക്കാരനിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നേടിയത്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ. 21 വയസുകാരിയായ സൈറ ആമിന നഗരത്തിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 235 രൂപയ്ക്ക് ചായ വാങ്ങി. ബില്ലിംഗ് സമയത്ത് സൈറ ആമിനയിൽ നിന്നും കടക്കാരൻ 238 രൂപ ഈടാക്കി. ഉപഭോക്താവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇതോടെയാണ് ഉപഭോക്തൃ ഫോറത്തെ സമീപിച്ചതെന്ന ആമിന പറഞ്ഞു. പരാതി പരിശോധിച്ച ശേഷം ആമിന നേരിട്ടത് അന്യായമായ വ്യാപാരരീതിയാണെന്നും ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിൽ പോരായ്മ ഉണ്ടെന്നും ഫോറം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ തുകയ്ക്ക് 3 രൂപ കൂടി തിരികെ നൽകാനും നഷ്ടപരിഹാരമായി 2,000 രൂപയും വ്യവഹാര ചെലവായി 1,000 രൂപയും നൽകണമെന്നും കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഉപഭോക്തൃ ഫോറം അംഗം അലോക് പാണ്ഡെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നൽകി. എംആർപിയേക്കാൾ മൂന്ന് രൂപ കൂടുതൽ ഈടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും കേസിൽ പരാമർശിച്ചതായി കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു.
ലീഗൽ മെട്രോളജി ആക്ട് പ്രകാരം പായ്ക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് എംആർപി വിലയെക്കാൾ അധികം ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും ഈടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഫോറം അറിയിച്ചു. പരാതി നൽകി നാല് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മീഷൻ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പരാതിക്കാരിയായ ആമിനക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുക 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരികെ നൽകണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം 9 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ സഹിതം പരാതിക്കാരിക്ക് കമ്പനി തിരികെ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും ഉപഭോക്ത ഫോറം വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് ഉപഭോക്തൃ സമൂഹം
17 വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ശിവ റാവു രംഗറെഡ്ഡിയ്ക്ക് വിജയം നേടാനായത്. തകരാറുള്ള കാർ പാർക്കിങ് ഏരിയക്കെതിരെ നടത്തിയ കേസിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചു. 2006-ൽ, അന്ന് 37 വയസുള്ള ശിവ റാവു രംഗറെഡ്ഡി മലേഷ്യ ടൗൺഷിപ്പിലെ റെയിൻ ട്രീ പാർക്കിലെ എ-ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി. പാർക്കിങ് സ്ലോട്ടിനായി പ്രത്യേകം പണവും നൽകി.
ശിവറാവു റെഡ്ഡിയ്ക്ക് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തെ പൈപ്പുകൾ തകർന്ന നിലയിലും അവ ചോർന്നൊലിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ സ്ലോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ശിവറാവു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അധികാരികളെ നിരവധി തവണ ഈ ആവശ്യവുമായി സമീപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൗസിങ് ബോർഡും (എപിഎച്ച്ബി) സംയുക്ത സംരംഭ പങ്കാളിയായ ഐജെഎം-സിറ്റ്കോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും സ്ലോട്ട് മാറ്റാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 17 വർഷത്തെ നിയമനടപടികൾക്കും ശേഷം തർക്കത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായി. ബദൽ പാർക്കിങ് സ്ഥലം നൽകുന്നത് ഇനി സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, പ്രതിഭാഗത്തുള്ള കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരമായി 10 ലക്ഷം രൂപ റാവുവിന് നൽകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയുമായിരുന്നു.
