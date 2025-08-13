ന്യൂഡൽഹി: കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ് മാനേജ്മെൻ്റിൽ 25 വർഷത്തെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തി ബിജെപി എംപി രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി. സെക്രട്ടറി (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സഞ്ജീവ് ബല്യണെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡിയുടെ ജയം.
ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് അമിത് ഷായും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 100ലധികം വോട്ടുകൾക്കാണ് താൻ വിജയിച്ചതെന്നും ഇതൊരു മനോഹരമായ അനുഭവമാണെന്നും റൂഡി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വോട്ട് ചെയ്യാനും ടീമിൻ്റെ അക്ഷീണ പരിശ്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും എത്തിയ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
कांस्टीट्यूशन क्लब के सचिव पद पर निर्वाचित होने पर भारतीय संसद के वरिष्ठ, अनुभवी और लोकतंत्र के सच्चे सेवक आदरणीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी को कोटि-कोटि बधाई एवं शुभकामनाएं।— Dr Sunil Baliram Gaikwad डॉ सुनील बलिराम गायकवाड़ (@SunilbgaikwadMP) August 12, 2025
- सांसद १६ वी लोकसभा लातूर भाजपा
- एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया@RajivPratapRudy pic.twitter.com/fhEjXlcFKt
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'ഇത് തൻ്റെ പാനലിൻ്റെ വിജയമാണ്. തൻ്റെ പാനലിൽ കോൺഗ്രസ്, എസ്പി, ടിഎംസി, സ്വതന്ത്ര എംപിമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഭരണകക്ഷിയിലെ രണ്ട് പരിചയസമ്പന്നരായ അംഗങ്ങളാണ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചത്. രണ്ട് തവണ മുൻ ലോക്സഭാ എംപിയായ ബല്യനിൽ നിന്ന് ആവേശകരമായ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ തനിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ബിജെപി എംപി രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി അറിയിച്ചു.
ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ 'ബിജെപി vs ബിജെപി' പോരാട്ടമായാണ് പ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളും വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രണ്ട് പ്രധാന മത്സരാർഥികളുടെ സമാനമായ പാർട്ടി പശ്ചാത്തലമാണ് ബിജെപി vs ബിജെപിയ്ക്ക് കാരണം. 1,295 എംപിമാരിൽ 680ലധികം സാധുവായ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതുവരെയുള്ള ക്ലബിൻ്റെ ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്.
അമിത് ഷാ, നദ്ദ എന്നിവരെ കൂടാതെ പീയൂഷ് ഗോയൽ, കിരൺ റിജിജു എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ശിവ് പ്രതാപ് ശുക്ല ഉള്പ്പെടെ ഗവർണർമാരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. റൂഡി ഇതിന് മുൻപും നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അംഗങ്ങള് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇത്തവണ ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള ചില അംഗങ്ങള് ബല്യനെയാണ് അനുകൂലിച്ചത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളുടെ 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് 14 അംഗങ്ങളാണ് മത്സരിച്ചത്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ റൂഡിയും ബല്യനും ഒരേ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു.
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സരണിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച് ലോക്സഭയിലേക്കെത്തിയതാണ് ബിജെപി എംപി രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി. ഇതിന് മുൻപ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റായിരുന്നു റൂഡി. നിലവിലെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ക്ലബ്ബിൻ്റെ എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹം.
Also Read: ഗാസയില് നടത്തുന്ന വംശഹത്യയില് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൗനം ലജ്ജാകരമെന്ന് പ്രിയങ്ക; ഹമാസിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കൂവെന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി - GAZA GENOCIDE