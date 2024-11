ETV Bharat / bharat

ഭരണഘടനാ വാർഷികാഘോഷത്തിന് തുടക്കം; പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് രാഷ്‌ട്രപതി

President Droupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla during 'Samvidhan Divas' function at Samvidhan Sadan ( PTI )