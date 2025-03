ETV Bharat / bharat

ഹിമാനി നര്‍വാളിന്‍റെ കൊലപാതകം; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം, മകളുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തന്നെ അസൂയപ്പെട്ടെന്ന് മാതാവ് - SIT FOR HIMANI NARWAL MURDER

(Left) Police at the spot where Congress worker Himani Narwal's body was found at Rohtak, Haryana. (Right) Himani with Congress leader Rahul Gandhi during Bharat Jodo Yatra. ( ETV Bharat )