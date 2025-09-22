ഇസ്രയേല്- പലസ്തീന് സംഘര്ഷം; 'ഇന്ത്യന് നയം ലജ്ജാകരവും ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞതും'; വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ്
ഇസ്രയേല് പലസ്തീന് വിഷയത്തില് ഇന്ത്യ തുടരുന്ന മൗനത്തെ വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞ 20 മാസമായുള്ള ഈ മൗനം ലജ്ജാകരമെന്ന് നേതാക്കള്.
Published : September 22, 2025 at 4:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര നിലപാടിനെ വിമർശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്. ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനിനെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് വിമർശനം കടുപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 20 മാസമായുള്ള പലസ്തീനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയം "ലജ്ജാകരവും ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞതുമാണെന്ന്" കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് എക്സ് പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു.
ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് പലസ്തീനിനെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. 1988 നവംബർ 18ന് ഇന്ത്യ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചൂവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Australia, Canada, and the UK have just recognised Palestine as a state. More countries are expected to do so soon.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 21, 2025
India had formally recognised Palestinian statehood way back on Nov 18, 1988.
But India's policy in regard to Palestine - especially for the past twenty months -…
"പലസ്തീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ നയം, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ 20 മാസമായി ലജ്ജാകരവും ഭീരുത്വവുമാണ്" - ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. 1988 നവംബറിൽ പലസ്തീനെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ആ സമയത്ത്... പലസ്തീൻ ജനതയുടെ ധീരമായ പോരാട്ടത്തിലുടനീളം, അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും മാനവികതയുടെയും നീതിയുടെയും മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന് വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ 20 മാസമായി പലസ്തീനോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയം ലജ്ജാകരവും അധാർമ്മികവും സത്യസന്ധതയില്ലാത്തതുമാണ്. മുൻപ് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ധീരമായ നിലപാടിൻ്റെ ദുഃഖകരമായ വീഴ്ചയാണിത്" - പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, യുകെ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അംഗീകരിച്ചത്.
അതിന് 37 വർഷം വേണ്ടിവന്നൂവെന്നും പ്രിയങ്ക എക്സ് പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ഇസ്രയേലിൻ്റെ അസ്വീകാര്യമായ നടപടികളിൽ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ മൗനത്തെ "ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു" എന്ന് കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ ജനതയുടെ മേൽ "നാശം അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ" ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ "നിശബ്ദത" പാലിക്കുന്നുവെന്നും ഇസ്രയേൽ "വംശഹത്യ" നടത്തുകയാണെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
India was among the first few countries in the world to recognise Palestine as a state in November, 1988.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 21, 2025
At the time, and in fact, all along the valiant struggle of the Palestinian people, we showed the world the way by standing for what was right and upholding the values of…
അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും യുകെ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നൂവെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പരാമർശം. കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റാർമറുടെ പ്രഖ്യാപനം.
Also Read: തെക്കന് ലെബനനിലുണ്ടായ ഇസ്രയേല് ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തില് മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് മരണം