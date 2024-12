ETV Bharat / bharat

കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ നീളുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് - CONGRESS READIES 2025 ACTION PLAN

Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi during the ‘Bharat Jodo Nyay Yatra’, in Moradabad ( IANS/AICC )