"ക്രൂരമായി മർദനമേറ്റപ്പോള്‍ രക്ഷയ്ക്കായി നിലവിളിച്ചത് രാഹുലിനെ", റായ്‌ബറേലിയിലെ ദലിത് യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച് കൊന്നതില്‍ പ്രതികരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

"മർദനത്തിനിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് യുവാവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തങ്ങൾ യോഗിയെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗിയുടെയും മോദിയുടെയും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം ദലിതരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നു" -കോണ്‍ഗ്രസ്

Congress MP and LoP in Lok Sabha, Rahul Gandhi and Hriom (AFP, ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്‌ബറേലിയിൽ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദലിത് യുവാവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിൻ്റെ പിതാവിനോടും സഹോദരനോടും സംസാരിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മാധ്യമ വകുപ്പ് മേധാവി പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു. റായ്‌ബറേലിയിൽ നടന്ന സംഭവം ഹൃദയഭേദകവും രോഷം കൊള്ളിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പവൻ ഖേര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"വടികളും ബെൽറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് ക്രൂരമായി മർദനമേറ്റ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയായി ആ യുവാവ് ഓർമിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയാണ്. പാർലമെൻ്റിൽ റായ്ബറേലിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ കുടുംബമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുരന്തം ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിൻ്റെ കുടുംബ ദുഃഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്‌തു," അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്ത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ അപകടകരമായി വർധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് അറുതിവരുത്തുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതായി പവൻ ഖേര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ തെക്കേ അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

റായ്ബറേലിയിലെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനിടയായെന്നും വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ഡോ ഷമ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. "മർദനത്തിനിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് യുവാവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തങ്ങൾ യോഗിയെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗിയുടെയും മോദിയുടെയും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം ദലിതരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നു" ഡോ ഷമ മുഹമ്മദ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

മുസ്‌ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നെന്നും സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല, ദലിതരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും ബിജെപി സർക്കാരിനു കീഴിൽ ആരും എവിടെയും സുരക്ഷിതരല്ലെന്നും ഷമ ആരോപിച്ചു. ഡ്രോൺ മോഷ്‌ടാവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ഒക്‌ടോബർ രണ്ടിന് ദലിത് യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഹരിയോം എന്ന 38 കാരനാണ് ആൾകൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഹരിയോമിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അഞ്ച് പേരെ ശനിയാഴ്‌ച അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി റായ്ബറേലി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മാനസികമായി അസ്ഥിരതയുണ്ടായിരുന്ന ഹരിയോം ദണ്ഡേപൂർ ജമുനാപൂരിലുള്ള തൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടം വളഞ്ഞു. മോഷണത്തിനായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഒരു സംഘം മർദിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഐസിയുവിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് രോഗികൾ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം

