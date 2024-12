ETV Bharat / bharat

'മോദിയുടേയും അദാനിയുടേയും' അഭിമുഖമെടുത്ത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി; പാര്‍ലമെന്‍റിന് പുറത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം

Rahul Gandhi stages mock interview to target PM Modi and Gautam Adani outside Parliament ( PTI )