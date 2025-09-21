വോട്ട് മോഷണം തടയാൻ 'വോട്ട് രക്ഷക്'; 5 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച് കോൺഗ്രസ്
2024 ലെ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ബൂത്ത് തലത്തിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും വോട്ട് രക്ഷക് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
Published : September 21, 2025 at 12:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി നേരിട്ട മണ്ഡലങ്ങളിൽ 'വോട്ട് രക്ഷക്' എന്ന പേരിൽ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ്. 2024 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ അഞ്ച് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കൃത്രിമത്വം തടയാനായാണ് പാർട്ടി രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. 2024 ലെ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ബൂത്ത് തലത്തിൽ വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും വോട്ട് രക്ഷക് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നീട്, പരിപാടി മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് സുഗമമാക്കുന്നതിനും ലഭ്യമായ വോട്ടർ പട്ടികകളുടെ ഹാർഡ് കോപ്പികളുടെ സമയമെടുക്കുന്ന വിശകലനത്തിനുമായി, അഞ്ച് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലം സാമ്പിളായി എടുത്തായിരിക്കും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ, അൽവാർ, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കാങ്കർ, മധ്യപ്രദേശിലെ മൊറേന, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബൻസ്ഗാവ് എന്നിവയാണ് നിലവില് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അൽവാറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിജയ ഭൂരിപക്ഷം 48000 വോട്ടുകളായിരുന്നു. മൊറീനയിലും 52000 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഏതാനും വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ജയ്പൂർ, അൽവാർ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ജോത്വാര, അൽവാർ സിറ്റി നിയമസഭാ സീറ്റുകളാണ് പഠനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജോത്വാരയിൽ നിന്ന് ബിജെപിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനാലാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
"പാർലമെൻ്ററി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മറ്റ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് മുഴുവൻ ഫലത്തെയും മാറ്റിമറിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥി വെറും 1615 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മനസിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു" രാജസ്ഥാൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ചിരഞ്ജീവി റാവു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"അൽവാർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള ആൽവാർ സിറ്റി നിയമസഭാ സീറ്റ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം വോട്ട് മോഷണം പ്രധാനമായും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ട്. രണ്ടിടങ്ങളിലെയും 'വോട്ട് രക്ഷകരെ' വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ബൂത്ത് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും യഥാർഥ പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കി വ്യാജ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. 2024 ലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും അവർ വിശകലനം ചെയ്യും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ
രാജസ്ഥാനിലെ 25 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് 8 ഉം ബിജെപിക്ക് 14 ഉം സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ജയ്പൂർ റൂറൽ സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി അനിൽ ചോപ്ര ബിജെപിയുടെ റാവു രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിനോട് വെറും 1615 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. അൽവാറിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ലളിത് യാദവ് ബിജെപിയുടെ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനോട് 48282 വോട്ടുകൾക്കും പരാജയപ്പെട്ടു.
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ, ബിജെപി 10 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ നേടി, 11 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. കാങ്കർ പാർലമെൻ്റ് സീറ്റിൽ, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ ബിരേഷ് താക്കൂർ ബിജെപിയുടെ ഭോജ്രാജ് നാഗിനോട് വെറും 1884 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. മധ്യപ്രദേശിൽ 29 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലും ബിജെപി വിജയിച്ചു. മൊറേനയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി സത്യപാൽ സികർവാർ ബിജെപിയുടെ ശിവമംഗല് സിങ് തോമറിനോട് 52,530 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.
"പല സീറ്റുകളിൽ നിന്നും വോട്ട് ചോർന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു. കാങ്കറിൽ വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. വോട്ടെടുപ്പിനിടെ അവിടെ നിന്ന് നിരവധി പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു" ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസ് മേധാവി ദീപക് ബൈജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആകെയുള്ള 40 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 6 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് നേടിയപ്പോൾ 33 സീറ്റുകൾ ബിജെപി നേടി. ബൻസ്ഗാവ് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ സദൽ പ്രസാദ് ബിജെപിയുടെ കമലേഷ് പാസ്വാനോട് വെറും 3150 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
വോട്ടെണ്ണൽ വേളയിൽ, ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് സദൽ പ്രസാദ് സ്വയം തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതേ രാത്രിയിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ബൻസ്ഗാവ് ലോക്സഭാ സീറ്റിന് കീഴിലുള്ള അഞ്ച് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും വീണ്ടും വോട്ടെണ്ണൽ നടത്താൻ കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അടുത്തവൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു.
Also Read: 'ഇന്ത്യയുടേത് ദുർബലനായ പ്രധാനമന്ത്രി'; എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് വർധനവിൽ മോദിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി