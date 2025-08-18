ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ എംപി സയ്യിദ് നസീർ ഹുസൈനും വിഷയത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് പ്രമേയം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ നടത്തിയ "വോട്ട് മോഷണം" ആരോപണം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പക്ഷപാതപരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുകയോ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയതിൽ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്നും സിഇസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസിഐ തന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും ബിജെപി എംപി അനുരാഗ് താക്കൂർ ഇതേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സിഇസിയ്ക്കുള്ള മറുപടിയായി രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
വോട്ടറുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ വോട്ടര്മാരുടെ അവകാശമില്ലാതെ അവരുടെ ചിത്രങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചുവെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് വിമര്ശിച്ചു. വ്യാജ വോട്ട് ആരോപണത്തില് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തു കൊണ്ട് ഹർജി നല്കിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ച കമ്മിഷന് ഇത്ര നാളുകൾക്കു ശേഷം പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും ചോദിച്ചു.
ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഒപ്പിടുകയോ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യണം. മൂന്നാമതൊരു വഴിയുമില്ല. ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനർഥം ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നുമാണെന്നും കമ്മിഷന് പറഞ്ഞു. കമ്മിഷന് ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഒരിക്കലും ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറില്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
വോട്ടവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിലുടനീളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിജെപിയ്ക്കും എതിരായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കാനും ഭരണഘടനയെ രക്ഷിക്കാനുമുള്ള യുദ്ധമാണ് ഈ യാത്രയെന്ന് യാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിന് തങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹാരാഷ്ട്രയില് ലോക്സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമത്വത്തിലൂടെ ഒരു കോടി പുതിയ വോട്ടർമാരെ കമ്മിഷൻ ചേര്ത്തതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
