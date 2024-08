ETV Bharat / bharat

ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസ്, നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നോതാക്കളുടെ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് - NC CONGRESS MEETING

(Left to right): NC vice President Omar Abdullah, Congress MP Rahul Gandhi, NC President Farooq Abdullah and Congress National President Mallikarjun Kharge during a meeting in Srinagar on Thursday Aug 22, 2024 ( ETV Bharat )