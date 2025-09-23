ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്ഗ്രസ്, മോത്തിഹാരി സന്ദര്ശിക്കാന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി
മഹാഗത്ബന്ധനിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഖിലേഷ് സിങ്.
Published : September 23, 2025 at 11:13 AM IST
പട്ന: ബിഹാർ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനായി വയനാട് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സെപ്റ്റംബർ 26ന് മോത്തിഹാരി സന്ദർശിക്കും. സന്ദര്ശന വേളയില് മോത്തിഹാരിയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തെ പ്രിയങ്ക അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കും. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണ റാലി തയ്യാറെടുപ്പുകള്ക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമായി നടന്ന യോഗത്തില് രാജ്യസഭാ എംപിയും മുൻ ബിഹാർ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ അഖിലേഷ് പ്രസാദ് സിങ് പങ്കെടുത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രചാരണത്തിനായുള്ള വാഹനം അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണ റാലിയില് പങ്കെടുക്കാന് അഭ്യര്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
പാര്ട്ടി നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം: മഹാഗത്ബന്ധനിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ പരിപാടിയിലേക്കും റാലിയിലേക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഖിലേഷ് സിങ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മഹാസഖ്യത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചുവെന്നും ഉചിതമായ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു.
"മഹാഗത്ബന്ധനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിനെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ റാലിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കില്ല. ഈ റാലി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ്. ബിഹാറിലെ അവരുടെ ആദ്യ റാലിയാണിത് അതിനാൽ മറ്റൊരു നേതാവിനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പരിപാടി അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. കാരണം ആളുകൾ അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കും, പക്ഷേ ആ ദിവസം മറ്റൊരു നേതാവിനെയും വിളിക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം." അഖിലേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ സീറ്റ് വിഭജന ക്രമീകരണവും അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയായ സമയത്ത് സീറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തും. ലാലു യാദവ് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമായ ഭിന്നതകളോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ലാലു യാദവിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് എതിരാവില്ലെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ കേരള സന്ദർശനം: അടുത്തിടെ കേരളത്തിലും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. മണാശ്ശേരിയിലെ ശ്രീ കുന്നത്ത് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച എംപി വയനാട് അമ്പലവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കര്മ്മവും നിര്വ്വഹിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങള് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
