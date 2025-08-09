Essay Contest 2025

കര്‍ണാടകയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കൃത്രിമത്വം പരിശോധിക്കണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അപ്പീൽ നൽകി കോണ്‍ഗ്രസ് - KARNATAKA VOTER LIST FRAUD

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ കർണാടക കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്.

Memorandum to Election Commission to review voter list fraud in entire state: DCM DK Shivakumar
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2025 at 1:17 PM IST

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലുടനീളെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കൃത്രിമത്വം അന്വേഷിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അപ്പീൽ നൽകി കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്വേഷിക്കാനാണ് അപ്പീൽ. കർണാടക കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത്. 2024ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബെംഗളൂരു സെൻട്രലിലെ മഹാദേവപുര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 1,00,250 കള്ളവോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നത്.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് കര്‍ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡികെ പറഞ്ഞു.

കുറച്ച് നേതാക്കൾ മാത്രമാണ് മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

"മഹാദേവപുര, ഗാന്ധിനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കമ്മിഷന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തിറക്കിയത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇത്തരം നിരവധി കേസുകളുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കമ്മിഷനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർത്തതിന് മതിയായ തെളിവുകളുണ്ട്. വിലാസങ്ങളില്ലാത്ത വോട്ടർ ഐഡികൾ, വിലാസം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കോളങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകളാണ്," ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അൻബുകുമാർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മിഷൻ നടപടി ആരംഭിച്ചതിനെ തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കർണാടകയിലോ മഹാദേവപുരയിലോ മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കമ്മിഷനെ അറിയിക്കുമെന്നും ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമാന്യ മര്യദയെങ്കിലും കാണിക്കണമായിരുന്നു. തങ്ങൾ ഇത് കമ്മിഷൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാലാണ് തങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രസ്‌താവനയെ ശിവകുമാർ വിമർശിച്ചു. "അവർക്ക് എന്ത് സത്യവാങ്മൂലം വേണം? ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും വിജയിക്കുമ്പോഴും അവർ ഞങ്ങളുടെ സത്യവാങ്മൂലം എടുക്കും. ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യുക. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. അവർ സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്,"- ശിവകുമാർ വിമർശിച്ചു.

ചാമരാജപേട്ട, വരുണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരുടെ പേര് രണ്ടുതവണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന അരവിന്ദ് ലിംബാവലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലായിടത്തും തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഭരണഘടന പ്രകാരം സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടത്തേണ്ടത്. നേരത്തെ ഡികെ സുരേഷ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കത്തെഴുതി തെളിവ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പീൽ കമ്മിഷൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല.

മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ എതിർപ്പ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റം ശരിയാക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ഓരോ പാർട്ടിയിലെയും മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

