ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാന കക്ഷി കോണ്‍ഗ്രസ്; രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്നെ നേതാവെന്നും പാര്‍ട്ടി

Leader of Opposition in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi at Parliament premises during the Winter Session, in New Delhi on Tuesday ( ANI )