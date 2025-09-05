ETV Bharat / bharat

ബീഡിയും ബിഹാറും 'ബി'യില്‍ തുടങ്ങുന്നു; വിവാദമായി കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ്, രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപിയും ജെഡിയുവും - BIDI BIHAR POST CONTROVERSY

ബീഡിയുടെ ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് കേരളഘടകത്തിന്‍റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ് വിവാദത്തിൽ.

Samrat Chaudhary and Bihar Chief Minister Nitish Kuma (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 3:47 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബീഡിയുടെ ജിഎസ്‌ടി കുറച്ചതിനെതിരായ കോണ്‍ഗ്രസ് കേരളഘടകത്തിന്‍റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ് വിവാദത്തിൽ. 'ബീഡിയും ബിഹാറും 'ബി'യിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അതിനാൽ ഇനി മുതൽ അത് ദോഷകരമല്ലെന്നും' ആയിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമ പോസ്‌റ്റ്. വിവാദമായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റ് പിന്‍വലിച്ചു.

കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെ ബിഹാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്‌റ്റാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. പോസ്‌റ്റ് പ്രചരിച്ചതോടെ ബിജെപിയും ജെഡിയുവും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ബിഹാറിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് അപമാനിച്ചെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സമ്രാട്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞു.

ആദ്യം, ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മയെ അപമാനിച്ചു, ഇപ്പോള്‍ ബിഹാറിനെ മുഴുവന്‍ അപമാനിച്ചെന്ന് സമ്രാട്ട് ചൗധരി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ബി ഫോര്‍ ബീഡിസ്, ബിഹാര്‍ എന്ന് പറയുന്നവര്‍ സി ഫോര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നും സി ഫോര്‍ കറപ്ഷന്‍ (അഴിമതി) എന്നുകൂടി പറണമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരം

കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണെന്ന് ജെഡിയു പറഞ്ഞു. ബി എന്നാൽ ബ്രേവ് എന്നും അര്‍ഥമുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് അത് കുറവാണെന്നും അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ജെഡിയു നേതാവ് സഞ്ജയ് കുമാര്‍ ഝാ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബീഡി കത്തുന്നു

സിഗരറ്റ്, പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നികുതി 40 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ബീഡികൾക്ക് കുത്തനെ കുറവ് വരുത്തിയ പരിഷ്‌കരിച്ച ജിഎസ്‌ടി ഘടന കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

പുതിയ നിരക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച്, ബീഡിക്ക് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന 28 ശതമാനത്തിന് പകരം ഇനി 18 ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കും. ബീഡി പൊതിയുന്ന ഇലകളുടെ നികുതി നിരക്ക് 18 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 5 ശതമാനമായും ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാൻ മസാല, ഗുഡ്‌ക, സിഗരറ്റ്, സർദ പോലുള്ള ചവയ്ക്കുന്ന പുകയില, ബീഡി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. സാധാരണക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. മിക്ക കേസുകളിലും നികുതി നിരക്കുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 12%, 18% സ്ലാബുകള്‍ ഒഴിവാക്കി. ഇനി മുതല്‍ 5%, 18% എന്നീ രണ്ടു സ്ലാബുകളാണ് ഉണ്ടാകുക.

