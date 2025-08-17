ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന, കോൺഗ്രസ്, വൈസ്രോയി ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എന്നിവരെയാണ് മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത്.

Delhi Chief Minister Rekha Gupta, BJP National President J.P. Nadda and Union Minister Gajendra Singh Shekhawat during a program commemorating 'Partition Horrors Remembrance Day', at Central Park in New Delhi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2025 at 4:13 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യാവിഭജന ഭീകരത അനുസ്‌മരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൻസിആർടി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ മൊഡ്യൂളിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന, കോൺഗ്രസ്, വൈസ്രോയി ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എന്നിവരെയാണ് ഇന്ത്യാവിഭജനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത്.

വിഭജനം വെറും വർഗീയ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഫലമല്ലെന്നും അക്കാലത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു എന്നും ബിജെപി വക്താവ് ഷെഹ്‌സാദ് പൂനവല്ല പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും നടപ്പിലാക്കിയ ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന സമീപനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യാ വിഭജനമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഷെഹ്‌സാദ് പൂനവല്ല പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, എൻസിആർടി നിർണായക വസ്‌തുതകൾ ഒഴിവാക്കി ചരിത്രം വളച്ചൊടിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് എന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര രംഗത്ത് വന്നു.

ആർഎസ്എസിനെതിരെ പവൻ ഖേര

ഹിന്ദു മഹാസഭയും മുസ്ലീം ലീഗും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം മൂലമാണ് വിഭജനം ഉണ്ടായത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘമാണ് (ആർഎസ്എസ്) എന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തലമുറകൾ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകില്ലെന്നും ഖേര പറഞ്ഞു.

25 വർഷമായി ആർ‌എസ്‌എസ് "വിവരദായകരായി" പ്രവർത്തിച്ചു. കൂടാതെ, മുസ്ലീം ലീഗുമായും ജിന്നയുമായും ആർഎസ്എസ് സഹകരിച്ചു. ബിജെപി വക്താവ് അദ്വാനി ജിന്നയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ കുമ്പിടാനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനും പോയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 1938, 1940, 1942 എന്നീ വർഷങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മായ്‌ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

അതേസമയം വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ‌സി‌ആർ‌ടിയുടെ പുതിയ മൊഡ്യൂളിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസിനെ ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. "സത്യം പുറത്തുവരുന്നതിൽ 'രാഹുൽ-ജിന്ന' പാർട്ടി അസ്വസ്ഥരാണെന്നും പ്രീണനത്തെയും വർഗീയതയെയും കുറിച്ചുള്ള ജിന്നയുടെ വിഷലിപ്‌മായ ചിന്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലും കോൺഗ്രസിലും കാണാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സംവരണം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും ശരിയത്ത് നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറയുന്നത്. സംവരണം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെന്നാണ് ജിന്നയും പറഞ്ഞത്. തലമുറകൾ വിഭജനത്തിൻ്റെ സത്യം അറിയണം" ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.

മൊഡ്യൂളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്

ലോകചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത, അഭൂതപൂർവമായ മനുഷ്യ ദുരന്തം എന്നാണ് വിഭജനത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടക്കൊലകൾ, 1.5 കോടി ആളുകളുടെ കുടിയിറക്കം, വലിയ തോതിലുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, വഴിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശവശരീരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അഭയാർഥികളുടെ ട്രെയിനുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും മൊഡ്യൂളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കശ്‌മീർ സംഘർഷം, വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിനുമേലുള്ള ബാഹ്യ സമ്മർദങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിഭജനത്തെ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും മൊഡ്യൂളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

കാശ്‌മീർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി, അവ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനുശേഷം ജിഹാദി ഭീകരത സ്വീകരിച്ചു... ഇതെല്ലാം വിഭജനത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണെന്നും 1947 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 1948 ജൂൺ വരെ അധികാര കൈമാറ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ മൗണ്ട് ബാറ്റണ്‍ വഹിച്ച പങ്കിനെക്കുറിച്ചും മൊഡ്യൂളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവി തലമുറകൾക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി വിഭജനത്തെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൊഡ്യൂളുകൾ അവസാനിക്കുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസിനെ എതിർത്ത് ബിജെപി നേതാക്കൾ

വിഭജനം എത്രത്തോളം ഭീകരമായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആരും വിഭജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. എൻസിആർടിയുടെ പാഠഭാഗത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി നേതാവ് സയ്യിദ് ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ രംഗത്ത് വന്നു.

"ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് വിഭജനം നടത്തിയത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു?... വിഭജനം അംഗീകരിക്കുന്നത് രാജ്യം കത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നിരവധി പേർ മരിച്ചു, നിരവധി വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതാനുള്ള ശ്രമമല്ല മൊഡ്യൂൾ, മറിച്ച് വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഹുസൈൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻ‌സി‌ആർ‌ടി ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അത് കത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ അധ്യായങ്ങളിലൊന്നിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സഞ്ജയ് സേത്ത് വാദിച്ചു."വിഭജന ചരിത്രം അറിയാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അവകാശമില്ലേ?.. പവൻ ഖേരയോട് ചരിത്രം വായിക്കാൻ പറയൂ, ആരാണ് ഉത്തരവാദി," കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയായി സേത്ത് പറഞ്ഞു.

"വിഭജന പദ്ധതികളെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു" എന്നും തുടർന്നുണ്ടായ ദീർഘകാല ഭീകരതകൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യാ വിഭജനവും പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരണവും ഒരു തരത്തിലും അനിവാര്യമായിരുന്നില്ല. വിഭജനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് മൂന്ന് പേരാണ്.

വിഭജനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജിന്നയും അംഗീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസും നടപ്പിലാക്കിയത് മൗണ്ട് ബാറ്റണും ഇങ്ങനെയാണ് മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പ്രവിശ്യാ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചോ സൈന്യം, പൊലീസ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നു.

