ഗുവാഹത്തി: അനുകമ്പയ്ക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടും. അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയില് ബാമുനിമൈദം പ്രദേശത്തുള്ള ഗണേശ് നഗറിലെ ഒരു വീട്ടില് നിന്ന് ഉയരുന്ന പൊട്ടിച്ചിരികള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സംഘം വൃദ്ധകള് അവരുടെ സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളുമെല്ലാം സ്വന്തം സഹോദരിമാരുമായി അവര് പങ്കിടുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോള് ഇവരുടെ യഥാര്ത്ഥ വീട്. ലോഹിത് നാഥ് എന്നയാളുടെ ഈ വീടാണ് ഇപ്പോള് ഇവരുടെ യഥാര്ത്ഥ വീട്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട് ഒരു വൃദ്ധസദനമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
48കാരനായ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ലോഹിത് നാഥ്. അനുകമ്പയുടെ കഥ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഭൂപന് ഹസാരിക ആലപിച്ച പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗാനശകലമാണ് നമ്മെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഹെ മനുഹോര് ബാബെ...-അതായത് മുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യര് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കില് മറ്റാര് ചിന്തിക്കും?
യുവാക്കള് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ വഴിയിലുപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇദ്ദേഹം അവര്ക്കായി സ്വന്തം വീട് തന്നെ അഭയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് തന്റെ പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും വാതിലുകളണ് ലോഹിത് തുറന്ന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇവര്ക്ക് അദ്ദേഹം താമസ സ്ഥലവു ഭക്ഷണവും മറ്റ് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പത്ത് സ്ത്രീകള് നാല് വര്ഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. ബൃന്ദബന് ആശ്രമം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
1989ല് കേവലം 12 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് സോനിത്പൂരില് നിന്ന് വീട്ടുജോലിക്കായി ലോഹിത് ഗുവാഹത്തിയിലെത്തിയത്. പിന്നീട് ഇയാള് ഡ്രൈവറായി. ഇപ്പോള് ടാക്സി ഓടിക്കുകയാണ്. ജീവിതം അത്ര സുഖകരമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. നിരവധി കഠിന യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഈ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം അദ്ദേഹം നേരിട്ടു. ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളുമടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വളരെ സാധാരണമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് മറ്റാര്ക്കും കഴിയാത്ത വലിയൊരു അസാധാരണ തീരുമാനം അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടു. പോകാനിടമില്ലാത്ത വയസായ സ്ത്രീകളെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു, സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളാക്കി.
ലോകം മുഴുവന് കോവിഡ് മഹാമാരി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കഠിന കാലത്താണ് താന് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള് വഴി മിക്കവരും മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും മറ്റും ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കായി കണ്ടെത്തുമ്പോള് ഇദ്ദേഹം വാര്ദ്ധക്യം കാരണം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്ക്ക് അഭയം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
തുടക്കത്തില് നഗരത്തിലെ വിവിധ വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ എത്തിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് എന്ത് കൊണ്ട് ഇവര്ക്കായി സ്വന്തമായി ഒരു വീട് തനിക്ക് ആരംഭിച്ച് കൂടാ എന്ന് ആലോചിച്ചത്. യൂബറില് നിന്നുള്ള തന്റെ വരുമാനം കൊണ്ടും ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയോടും അദ്ദേഹം തകര ഷീറ്റും മുളകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചെറിയ മുറി നിര്മ്മിച്ചു. പിന്നീട് ഈ ഇടം പതിനഞ്ചോളം പേരുടെ അഭയ കേന്ദ്രമായി മാറി.
അസമിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളില് നിന്നുള്ളവലര് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായുണ്ട്. ബാര്പേട്ട, നാല്ബാരി, നഗാവ്, ഗൊലാഘട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ചിലരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ്. ചിലര് വിധവകളാണ്. ചിലരാകട്ടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വീട് വിട്ട് പോന്നവരും. സ്വന്തം മക്കള് ഉപേക്ഷിച്ചവരും ഇതിലുണ്ട്.
ലോഹിതും ഭാര്യയും തങ്ങളുടെ മകനും മകളുമായാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ഇവര് പറയുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ വീട് വിട്ട് നില്ക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള് ഇത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ആദ്യം തങ്ങള്ക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്ന് ലോഹിതിന്റെ ഭാര്യ വിജയ പറയുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് ഇവര് തങ്ങളെ മക്കളായി പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങി. തങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാല് അവര്ക്ക് സങ്കടമായി. അടുക്കളയില് സന്തോഷത്തോടെ അവര് സഹായിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇപ്പോള് തനിക്ക് ഒരു പാട് അമ്മമാരുള്ളതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നതെന്നും വിജയ പറയുന്നു.
ശരിക്കും സഹായത്തിനാരുമില്ലാത്തര്ക്കാണ് താന് ഇവിടെ സഹായം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് ലോഹിത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവരെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനാണ് താന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ക്ഷേമം അവരുട മക്കളുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. എന്നാലും ഇവര്ക്ക് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോഹിത്. മികച്ച മേല്ക്കൂരയും എയര് കണ്ടീഷനറുകളും കൂടുതല് ഇടവും ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു.
ടാക്സിയോടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനായി നീക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അനുകമ്പയും ധൈര്യവും മാത്രമാണ് ഈ അശരണരായ വൃദ്ധര്ക്ക് അഭയമൊരുക്കുന്ന ലോഹിതിന്റെ കൈമുതല്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീകള്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അന്തസുള്ള ഒരു ജീവിതം ഒരുക്കുന്നു.