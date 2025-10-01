ETV Bharat / bharat

ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂട്ടി

ഇന്നു മുതൽ (ബുധനാഴ്‌ച) പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.

Commercial LPG cylinder prices hiked by Rs 15.50, no change in domestic rates
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 12:25 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മാസാരംഭത്തിൽ തന്നെ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ച് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ. വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 15.50 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നു മുതൽ (ബുധനാഴ്‌ച) പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ന്യൂഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വിലയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്.

പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികളുടെ പതിവ് പ്രതിമാസ പരിഷ്‌കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വിലയിരുത്തി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് എണ്ണ കമ്പനികൾ പാചകവാതക വില പരിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വലിയ സിലിണ്ടറാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ. വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 14.2 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ചെറിയ സിലിണ്ടറാണ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ. ഇവയ്‌ക്ക് വില കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ ചില്ലറ വിൽപന ഇന്നു മുതൽ ഡൽഹിയിൽ 1595.50 രൂപയിലായിരുക്കും. പഴയ വില 1580 രൂപ ആയിരുന്നു. കൊൽക്കത്തയിൽ പുതിയ വില 1700 രൂപ ആയി ഉയർന്നു. മുൻപ് 1684 രൂപയായിരുന്നു. മുംബൈയിൽ 1547 രൂപയും ചെന്നൈയിൽ 1754 രൂപയുമാണ് പുതുക്കിയ വില. കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്നിനാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ 51.50 രൂപ കുറച്ചത്. ഓഗസ്റ്റിൽ 1631.50 രൂപയായിരുന്ന പാചകവാതക വിലയാണ് 1580 ആക്കി കുറച്ചത്.

ഭക്ഷണശാലകൾ, ക്യാറ്ററിങ് സർവീസ്, ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധവന് തിരിച്ചടിയാകും. എന്നാൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുട വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നു.

ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചക വാതകത്തിൻ്റെ വില 2025 ഏപ്രിൽ എട്ടു മുതൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറിന് 852 രൂപയും മുംബൈ, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ 868.50, 879, 852.50 രൂപയുമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

12 തവണകളായി 30,000 കോടി രൂപ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് നൽകാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. ഇത് പെട്രോളിയം ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ മാറ്റം വരാതെ തുടരാൻ സഹായകരമായിരുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ALSO READ: ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് സബ്‌സിഡി; കമ്പനികൾക്കുള്ള 30,000 കോടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിന് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ

