കൊൽക്കത്തയിൽ വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി; അന്വേഷണം
കൊൽക്കത്തയിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസ്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
Published : October 11, 2025 at 2:24 PM IST
കൊൽക്കത്ത: കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി സഹപാഠി ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കോളജിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. സഹപാഠി വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്ന് പെൺകുട്ടി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.
പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ പ്രതി ഒളിവിലാണ്. ഇയാള്ക്കായി തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ പ്രതി നോർത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ബാരക്പൂർ സ്വദേശിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
പെൺകുട്ടിയെ ചില സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പ്രതി ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടി അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം മയക്കുമരുന്ന് കലർന്ന പാനീയം കൊടുത്ത് ബോധരഹിതയാക്കി. തുടർന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പഠന സൗകര്യാർഥം പെൺകുട്ടി തനിയെ ആയിരുന്നു താമസം. എന്നാൽ ബലാത്സംഗ വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഭയവും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആനന്ദപൂരിൽ ഒരു വാടക ഫ്ലാറ്റിലാണ് പെൺകുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിജീവിതയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ബലാത്സംഗ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് (ക്രൈം) ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണർ രൂപേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇരയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്ടോബർ 13 ന് കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ആർജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മുൻപായിരുന്നു പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. നാല് മാസം മുൻപ് സൗത്ത് കൽക്കട്ട ലോ കോളജ് കാമ്പസിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത വാർത്തയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ഒമ്പത് വയസുകാരി മരിച്ച സംഭവം
മൈസൂർ ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ബലൂൺ വിൽക്കാൻ എത്തിയ ഒമ്പത് വയസുകാരിയെ മരിച്ച നിലയിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കലബുറഗി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
പരാതിയെത്തുടർന്ന് നസർബാദ് പൊലീസ് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ (പോക്സോ) നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Also Read: ദസറക്കിടെ ബലൂണ് വിൽക്കാൻ എത്തിയ ഒമ്പത് വയസുകാരി മരിച്ച നിലയിൽ; ബലാത്സംഗ കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം